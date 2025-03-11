ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай приобрел игрока Шахтера

20-летний украинский форвард «Шахтера» Антон Демченко подписал полноценный контракт с перволиговым «Минаем».

Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Согласно информации, Демченко заключил соглашение с «Минаем» до лета 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

Антон Демченко – воспитанник академии донецкого «Шахтера». Прошел все возрастные группы, начиная с семилетнего возраста, и выступал за молодежный состав «горняков».

«Минай» после первой части чемпионата будет бороться за выживание в Первой лиге.

Ранее стало известно, что закарпатский клуб арендовал игрока «Полесья».