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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай приобрел игрока Шахтера
Украина. Первая лига
11 марта 2025, 14:57 |
794
0

ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай приобрел игрока Шахтера

Антон Демченко подписал полноценный контракт с закарпатцами

11 марта 2025, 14:57 |
794
0
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай приобрел игрока Шахтера
ФК Шахтер. Антон Демченко

20-летний украинский форвард «Шахтера» Антон Демченко подписал полноценный контракт с перволиговым «Минаем».

Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Согласно информации, Демченко заключил соглашение с «Минаем» до лета 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.

Антон Демченко – воспитанник академии донецкого «Шахтера». Прошел все возрастные группы, начиная с семилетнего возраста, и выступал за молодежный состав «горняков».

«Минай» после первой части чемпионата будет бороться за выживание в Первой лиге.

Ранее стало известно, что закарпатский клуб арендовал игрока «Полесья».

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Минай Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Антон Демченко
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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