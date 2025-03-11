ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый Минай приобрел игрока Шахтера
Антон Демченко подписал полноценный контракт с закарпатцами
20-летний украинский форвард «Шахтера» Антон Демченко подписал полноценный контракт с перволиговым «Минаем».
Об этом сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Согласно информации, Демченко заключил соглашение с «Минаем» до лета 2027 года. Сумма трансфера не разглашается.
Антон Демченко – воспитанник академии донецкого «Шахтера». Прошел все возрастные группы, начиная с семилетнего возраста, и выступал за молодежный состав «горняков».
«Минай» после первой части чемпионата будет бороться за выживание в Первой лиге.
Ранее стало известно, что закарпатский клуб арендовал игрока «Полесья».
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