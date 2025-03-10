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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай пополнил состав молодым талантом Полесья
Украина. Первая лига
10 марта 2025, 17:59 | Обновлено 10 марта 2025, 18:07
324
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай пополнил состав молодым талантом Полесья

20-летний Михаил Раско продолжит карьеру в Первой лиге

10 марта 2025, 17:59 | Обновлено 10 марта 2025, 18:07
324
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай пополнил состав молодым талантом Полесья
ФК Полесье. Михаил Раско

Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Минай», оформил аренду 20-летнего полузащитника Михаила Раско.

Представители закарпатского клуба не информируют о деталях соглашения, тогда как известное приложение Transfermarkt отметило, что аренда футболиста будет длится до конца текущего сезона.

Известно, что Раско определился с игровым номером в клубе «Минай». Будет выступать футболист в новом коллективе с цифрой 77 на спине.

На счету молодого спортсмена десять поединков и один гол в составе «Полесье-2». Также игрок провел один матч за главную команду «Полесье». Случилось это в прошлом сезоне УПЛ, когда житомирский клуб принимал «Зарю».

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Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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