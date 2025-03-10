ОФИЦИАЛЬНО. Минай пополнил состав молодым талантом Полесья

Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Минай», оформил аренду 20-летнего полузащитника Михаила Раско.

Представители закарпатского клуба не информируют о деталях соглашения, тогда как известное приложение Transfermarkt отметило, что аренда футболиста будет длится до конца текущего сезона.

Известно, что Раско определился с игровым номером в клубе «Минай». Будет выступать футболист в новом коллективе с цифрой 77 на спине.

На счету молодого спортсмена десять поединков и один гол в составе «Полесье-2». Также игрок провел один матч за главную команду «Полесье». Случилось это в прошлом сезоне УПЛ, когда житомирский клуб принимал «Зарю».