ОФИЦИАЛЬНО. Минай пополнил состав молодым талантом Полесья
20-летний Михаил Раско продолжит карьеру в Первой лиге
Участник Первой лиги Украины, футбольный клуб «Минай», оформил аренду 20-летнего полузащитника Михаила Раско.
Представители закарпатского клуба не информируют о деталях соглашения, тогда как известное приложение Transfermarkt отметило, что аренда футболиста будет длится до конца текущего сезона.
Известно, что Раско определился с игровым номером в клубе «Минай». Будет выступать футболист в новом коллективе с цифрой 77 на спине.
На счету молодого спортсмена десять поединков и один гол в составе «Полесье-2». Также игрок провел один матч за главную команду «Полесье». Случилось это в прошлом сезоне УПЛ, когда житомирский клуб принимал «Зарю».
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