Источник: Минай в ближайшее время арендует форварда молодежки Шахтера

Футболист молодежки донецкого «Шахтера» Антон Демченко в ближайшее время присоединится к клубу «Минай» из Первой лиги.

По информации издания UA-Футбол, 20-летний нападающий перейдет в закарпатский коллектив на правах аренды.

В первой половине сезона нападающий отыграл шесть поединков, в которых отличился одним забитым мячом. За главную команду «горняков» никогда не играл.

Напомним, что «Минай» финишировал на шестом месте в Первой лиге в группе А. Весной коллектив будет бороться, чтобы вылететь во Вторую лигу.