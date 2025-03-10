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  4. Источник: Минай в ближайшее время арендует форварда молодежки Шахтера
Украина. Первая лига
10 марта 2025, 04:49 | Обновлено 10 марта 2025, 04:54
22
0

Источник: Минай в ближайшее время арендует форварда молодежки Шахтера

Антон Демченко попробует себя в клубе Первой лиги

10 марта 2025, 04:49 | Обновлено 10 марта 2025, 04:54
22
0
Источник: Минай в ближайшее время арендует форварда молодежки Шахтера
ФК Шахтер. Антон Демченко

Футболист молодежки донецкого «Шахтера» Антон Демченко в ближайшее время присоединится к клубу «Минай» из Первой лиги.

По информации издания UA-Футбол, 20-летний нападающий перейдет в закарпатский коллектив на правах аренды.

В первой половине сезона нападающий отыграл шесть поединков, в которых отличился одним забитым мячом. За главную команду «горняков» никогда не играл.

Напомним, что «Минай» финишировал на шестом месте в Первой лиге в группе А. Весной коллектив будет бороться, чтобы вылететь во Вторую лигу.

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Антон Демченко чемпионат Украины по футболу Минай Шахтер Донецк Первая лига Украины трансферы
Андрей Витренко Источник: UA-Football
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