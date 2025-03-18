ВИДЕО. Просто невероятно. Как Довбик не реализовал супермомент в Серии А

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из героев матча 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри», забив единственный гол во встрече. Но у 27-летнего нападающего был еще один отличный шанс, чтобы отличиться забитым мячом, который он не реализовал.

В одном из эпизодов Артем выбежал на свидание с голкипером «Кальяри» Элия Каприле. До ворот было метров 10, когда Довбик решил пробить.

Казалось, что в этом моменте было легче забить, чем не сделать этого. Но украинец всех удивил. Он пробил настолько неудачно, что мяч полетел почти параллельно линии ворот, попал в игрока «Кальяри» и вылетел за пределы поля.

Сообщалось, что Довбик заинтересовал европейский гранд, но для трансфера есть одно условие.