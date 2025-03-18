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  4. ВИДЕО. Просто невероятно. Как Довбик не реализовал супермомент в Серии А
Италия
18 марта 2025, 10:58 |
343
1

ВИДЕО. Просто невероятно. Как Довбик не реализовал супермомент в Серии А

Артем сыграл неловко, когда мог забивать в ворота Кальяри

18 марта 2025, 10:58 |
343
1
ВИДЕО. Просто невероятно. Как Довбик не реализовал супермомент в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из героев матча 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри», забив единственный гол во встрече. Но у 27-летнего нападающего был еще один отличный шанс, чтобы отличиться забитым мячом, который он не реализовал.

В одном из эпизодов Артем выбежал на свидание с голкипером «Кальяри» Элия Каприле. До ворот было метров 10, когда Довбик решил пробить.

Казалось, что в этом моменте было легче забить, чем не сделать этого. Но украинец всех удивил. Он пробил настолько неудачно, что мяч полетел почти параллельно линии ворот, попал в игрока «Кальяри» и вылетел за пределы поля.

Сообщалось, что Довбик заинтересовал европейский гранд, но для трансфера есть одно условие.

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Артем Довбик Кальяри Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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VITALIY/ Love Рыбакину и Сабаленку
Ничего, бывает. Вот в сборной щас у Довбика будет возможность взять уроки у неподражаемого Георгия Судакова по повышению мастерства❗ 😊
Могучий Жора ОДИН в этом сезоне забил покер⚽⚽⚽⚽ в вары ЛНЗ, которому, киевское Динамо за 2 игры забило 3 мяча всей командой❗😊
(по факту лишь 1, не беря пенки и автогола) Узрите разницу!
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