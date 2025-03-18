ВИДЕО. Просто невероятно. Как Довбик не реализовал супермомент в Серии А
Артем сыграл неловко, когда мог забивать в ворота Кальяри
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик стал одним из героев матча 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри», забив единственный гол во встрече. Но у 27-летнего нападающего был еще один отличный шанс, чтобы отличиться забитым мячом, который он не реализовал.
В одном из эпизодов Артем выбежал на свидание с голкипером «Кальяри» Элия Каприле. До ворот было метров 10, когда Довбик решил пробить.
Казалось, что в этом моменте было легче забить, чем не сделать этого. Но украинец всех удивил. Он пробил настолько неудачно, что мяч полетел почти параллельно линии ворот, попал в игрока «Кальяри» и вылетел за пределы поля.
Сообщалось, что Довбик заинтересовал европейский гранд, но для трансфера есть одно условие.
porcoddio ragazzi ma dove cazzo aveva tirato. ma manco un amputato senza protesi avrebbe fatto un tiro del genere pic.twitter.com/CkE3srePwE— a (@_aleasr_) March 16, 2025
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