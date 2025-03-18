Ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Судакова. В чем дело?
Георгий Судаков критиковал нидерландского специалиста после его ухода из «Шахтера»
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Георгия Судакова, подколовшего нидерландского специалиста после ухода из расположения «горняков».
– Когда вы стали тренером Шахтера, это была мощная новость. Для многих неожиданно. И после 3,5 месяцев работы они расторгли контракт с вами. Как вы это восприняли? Вы же несколько дней до того победили в матче Лиги чемпионов.
– Начну с начала. Я начал работу в «Шахтере» с большим энтузиазмом. В конце концов «Шахтер» – это тот клуб, в котором я рос и как человек, и как тренер, и как менеджер. Они предоставили мне такую возможность, поэтому я действительно видел прекрасную возможность сделать следующий шаг. Окей, это не пошло, как они в клубе планировали. Что я видел? Они двигались в том же направлении, в каком шел я. Некоторые вещи требовали больше времени, чем я получил. Да, как это вижу я.
– Давайте о том, как видели они. Именно комментарии в печати, непосредственно комментарий Судакова. Не знаю, читали вы или нет. Наверное, что читали.
– Я никогда не делал этого, работая в Израиле. И не делаю в Украине. Всегда найдется кто-то недоволен или тот, кто думает, что он лучше или важнее тренера. Не знаю, как это еще можно комментировать. Для меня этот этап закрыт. Я получил хороший опыт, много новых знаний и понимание, что можно было бы сделать иным образом или что не нужно менять. Что принимать, а что не принимать. Добавить нечего в эту ситуацию. Это часть опыта, часть резюме, – сказал Ван Леувен.
Ранее Патрик ван Леувен рассказал, что звезда национальной сборной Украины, ныне играющий в Европе, мог перейти в донецкий Шахтер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организаторы признали старания Ореста Лебеденко
Джанлука Манчини оценил победу в матче итальянской Серии А