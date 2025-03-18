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  4. Ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Судакова. В чем дело?
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 10:47 |
727
0

Ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Судакова. В чем дело?

Георгий Судаков критиковал нидерландского специалиста после его ухода из «Шахтера»

18 марта 2025, 10:47 |
727
0
Ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Судакова. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен ответил на дерзкие высказывания Георгия Судакова, подколовшего нидерландского специалиста после ухода из расположения «горняков».

– Когда вы стали тренером Шахтера, это была мощная новость. Для многих неожиданно. И после 3,5 месяцев работы они расторгли контракт с вами. Как вы это восприняли? Вы же несколько дней до того победили в матче Лиги чемпионов.

– Начну с начала. Я начал работу в «Шахтере» с большим энтузиазмом. В конце концов «Шахтер» – это тот клуб, в котором я рос и как человек, и как тренер, и как менеджер. Они предоставили мне такую ​​возможность, поэтому я действительно видел прекрасную возможность сделать следующий шаг. Окей, это не пошло, как они в клубе планировали. Что я видел? Они двигались в том же направлении, в каком шел я. Некоторые вещи требовали больше времени, чем я получил. Да, как это вижу я.

– Давайте о том, как видели они. Именно комментарии в печати, непосредственно комментарий Судакова. Не знаю, читали вы или нет. Наверное, что читали.

– Я никогда не делал этого, работая в Израиле. И не делаю в Украине. Всегда найдется кто-то недоволен или тот, кто думает, что он лучше или важнее тренера. Не знаю, как это еще можно комментировать. Для меня этот этап закрыт. Я получил хороший опыт, много новых знаний и понимание, что можно было бы сделать иным образом или что не нужно менять. Что принимать, а что не принимать. Добавить нечего в эту ситуацию. Это часть опыта, часть резюме, – сказал Ван Леувен.

Ранее Патрик ван Леувен рассказал, что звезда национальной сборной Украины, ныне играющий в Европе, мог перейти в донецкий Шахтер.

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Георгий Судаков Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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