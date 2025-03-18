Забарный – о поражении от Брентфорда: «Это не большая драма»

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный прокомментировал поражение в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:2).

«Это не большая драма. На прошлой неделе мы также не смогли добиться того результата, которого заслуживала наша игра. Но это часть футтбола, мы должны продолжать играть так, как делали это раньше, и я уверен, что результаты придут.

Каждый матч для нас является значимым. Для меня не имеет значения – это Кубок Англии или Премьер-лига, каждый матч важен. Мы должны дать больше.

Из того, что вижу, я думаю, что мы играем хорошо. Просто мы пропускаем глупые голы. Нам это не нужно.

Мы также не реализовали много моментов, поэтому и проиграли.

Теперь у меня будет матч за сборную. Для меня сейчас важно поехать в расположение национальной команды и представлять свою страну. Это освежит мою голову, а потом я вернусь, чтобы снова играть за клуб», – цитирует Илью Bournemouth Echo.

Ранее стала известна оценка Забарного за фиаско в АПЛ.