Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд

Звездный футболист «Интер Майами» Лионель Месси попросил Дэвида Бекхэма подписать в клуб особенного футболиста.

По информации портала Elnacional, восьмикратный обладатель Золотого мяча Месси попросил подписать Поля Погба, который установил когда-то трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.

Погба после дисквалификации из-за допинга находится в статусе свободного агента. «Интер Майами» серьезно рассматривает подписание Погба – флоридский клуб главный фаворит на французского хавбека.

Ранее Месси спровоцировал миллионные потери одного из клубов MLS.