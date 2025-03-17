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  4. Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Испания
17 марта 2025, 02:50 |
122
0

Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд

Лионель хочет видеть в «Интере» Поля Погба

17 марта 2025, 02:50 |
122
0
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Getty Images/Global Images Украина. Лионель Месси и Девид Бекхем

Звездный футболист «Интер Майами» Лионель Месси попросил Дэвида Бекхэма подписать в клуб особенного футболиста.

По информации портала Elnacional, восьмикратный обладатель Золотого мяча Месси попросил подписать Поля Погба, который установил когда-то трансферный рекорд, перейдя из «Ювентуса» в «МЮ» за 105 миллионов евро.

Погба после дисквалификации из-за допинга находится в статусе свободного агента. «Интер Майами» серьезно рассматривает подписание Погба – флоридский клуб главный фаворит на французского хавбека.

Ранее Месси спровоцировал миллионные потери одного из клубов MLS.

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Дэвид Бекхэм Поль Погба Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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