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  4. Бартулович назвал главную проблему Бельгии перед матчами с Украиной
Лига наций
18 марта 2025, 10:59 |
360
1

Бартулович назвал главную проблему Бельгии перед матчами с Украиной

Младен верит в успех нашей национальной команды

18 марта 2025, 10:59 |
360
1
Бартулович назвал главную проблему Бельгии перед матчами с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями от матчей плей-офф Лиги наций, где национальная сборная Украины сыграет против команды Бельгии.

– А Украина будет играть с Бельгией в Лиге наций. Что ждете от этих поединков?

– Надеюсь, что Украина сможет обыграть бельгийцев и пройти дальше. Я только этого желаю Украине! Я считаю, что у Украины есть все возможности в поединках с бельгийцами, потому что у них идет смена поколений. Я думаю, что для украинцев все возможно в этом противостоянии.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Младен Бартулович Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 1
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Щур Справедливий
Головна проблема - це занадто багато "динамівців" у збірній. Певно, готується злити бельгійцям обидва матчі у напівтовариському турнірі.
"Динамівці" матч в УПЛ нормально відіграти не можуть, а їх ще у збірну пхаюьь. В них взагалі відсутні будь-які фізичні кондиції. Втім, якщо залишатись у Лізі В, то це ідеальний варіант.
Їх небагато? Так, але щоб зіпсувати кашу, багато дьоготю не треба. Достатньо і тих з "ДК", кого викликали
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