Бартулович назвал главную проблему Бельгии перед матчами с Украиной
Младен верит в успех нашей национальной команды
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович поделился эмоциями от матчей плей-офф Лиги наций, где национальная сборная Украины сыграет против команды Бельгии.
– А Украина будет играть с Бельгией в Лиге наций. Что ждете от этих поединков?
– Надеюсь, что Украина сможет обыграть бельгийцев и пройти дальше. Я только этого желаю Украине! Я считаю, что у Украины есть все возможности в поединках с бельгийцами, потому что у них идет смена поколений. Я думаю, что для украинцев все возможно в этом противостоянии.
Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
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