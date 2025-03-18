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  4. Бартулович объяснил, почему Супряга не попадает в состав Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 10:29 |
1002
1

Бартулович объяснил, почему Супряга не попадает в состав Зари в УПЛ

Наставник рассказал, что форвард еще не набрал форму

18 марта 2025, 10:29 |
1002
1
Бартулович объяснил, почему Супряга не попадает в состав Зари в УПЛ
ФК Заря. Владислав Супряга

Главный тренер луганской Зори Младен Бартулович рассказал, в какой форме сейчас находится украинский форвард Владислав Супряга, на которого возлагают большие надежды в луганском клубе.

– Многих интересует, в какой форме находится Супряга. Как считаете, Влад еще может улучшить свой уровень в этом сезоне?

– По поводу Супряги скажу, что он в принципе хорошо провел собрание. Он хорошую форму набрал. Но в одном из матчей он получил сильнейший удар по ноге. В результате было повреждение у Супряги, и он немного выпал из обоймы. И потом он переболел еще. Сейчас уже Влад после этого вернулся в общую группу и начинает снова набирать форму.

В 2025 году Владислав каждый раз не выходил на поле в составе луганской «Зари». Матч против «Динамо» форвард пропустил по условиям арендного соглашения.

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Владислав Супряга Младен Бартулович Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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New Jer
Тому що колись забив хеттрик Позорному клубу і на цьому потух. Хоча як футболіст був дуже перспективний, особливо після чм 2019 року. А коли перейшов туди там і не заграв.
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