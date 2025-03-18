Бартулович объяснил, почему Супряга не попадает в состав Зари в УПЛ

Главный тренер луганской Зори Младен Бартулович рассказал, в какой форме сейчас находится украинский форвард Владислав Супряга, на которого возлагают большие надежды в луганском клубе.

– Многих интересует, в какой форме находится Супряга. Как считаете, Влад еще может улучшить свой уровень в этом сезоне?

– По поводу Супряги скажу, что он в принципе хорошо провел собрание. Он хорошую форму набрал. Но в одном из матчей он получил сильнейший удар по ноге. В результате было повреждение у Супряги, и он немного выпал из обоймы. И потом он переболел еще. Сейчас уже Влад после этого вернулся в общую группу и начинает снова набирать форму.

В 2025 году Владислав каждый раз не выходил на поле в составе луганской «Зари». Матч против «Динамо» форвард пропустил по условиям арендного соглашения.