У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
Одесский клуб ухудшил турнирное положение в УПЛ, проиграл Ингульцу
Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич может потерять свой пост в ближайшее время.
Руководство клуба дало наставнику два матча для исправления ситуации, однако первый из них он уже проиграл против «Ингульца» (0:1).
Теперь все решится в поединке следующего тура против «Карпат». Если «моряки» терпят еще одну неудачу, Бабича могут уволить.
Существует также вариант, что руководство клуба примет это решение еще до матча и сменит тренера во время паузы на матчи сборной.
«Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, имея в своем активе 15 очков.
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