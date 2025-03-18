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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 03:59 | Обновлено 18 марта 2025, 05:09
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У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце

Одесский клуб ухудшил турнирное положение в УПЛ, проиграл Ингульцу

18 марта 2025, 03:59 | Обновлено 18 марта 2025, 05:09
20
0
У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце
ФК Черноморец. Александр Бабич

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич может потерять свой пост в ближайшее время.

Руководство клуба дало наставнику два матча для исправления ситуации, однако первый из них он уже проиграл против «Ингульца» (0:1).

Теперь все решится в поединке следующего тура против «Карпат». Если «моряки» терпят еще одну неудачу, Бабича могут уволить.

Существует также вариант, что руководство клуба примет это решение еще до матча и сменит тренера во время паузы на матчи сборной.

«Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, имея в своем активе 15 очков.

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Черноморец Одесса Александр Бабич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Игорь Бурбас Ингулец - Черноморец Карпаты - Черноморец
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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