У Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в Черноморце

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич может потерять свой пост в ближайшее время.

Руководство клуба дало наставнику два матча для исправления ситуации, однако первый из них он уже проиграл против «Ингульца» (0:1).

Теперь все решится в поединке следующего тура против «Карпат». Если «моряки» терпят еще одну неудачу, Бабича могут уволить.

Существует также вариант, что руководство клуба примет это решение еще до матча и сменит тренера во время паузы на матчи сборной.

«Черноморец» занимает предпоследнее, 15-е место в УПЛ, имея в своем активе 15 очков.