Украина в полном составе, замена Гвардиолы, Малиновский в сборной тура

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 марта.

1. Собрались в полном составе. Тренировка сборной Украины в Испании

Последними прибыли Александр Зинченко, Анатолий Трубин и Артем Довбик

2А. Трансфер может состояться летом. Топ-клуб АПЛ интересуется Миколенко

На приобретение защитника Эвертона претендует Тоттенхэм

2В. Ждать трансфер в Ман Сити? Бенфика определилась с планами на Трубина

Лиссабонский клуб готов продать украинского вратаря

2С. Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны

Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас

3А. Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А

Статистический портал SofaScore оценил выступление украинца

3В. «Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем

Довбик забил победный гол в ворота «Кальяри»

4. Реал продаст звезду в Саудовскую Аравию после отказа продлевать контракт

Винисиус Жуниор может оказаться в клубе «Аль-Хиляль»

5А. Обыграла и Татьяну, и Марию. Стародубцева вышла в основу тысячника в Майами

Юлия в двух сетах справилась с 37-летней представительницей Германии в финале отбора

5В. Результаты финальных матчей в Индиан-Уэллс

В ночь на 17 марта стали известны победители и у женщин, и у мужчин

6А. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой

В топ-10 не самые приятные изменения после трофея Андреевой в Индиан-Уэллс

6В. Рейтинг АТР. Дисквалифицированный Синнер оторвался от Зверева и Алькараса

У украинцев все стабильно, Джек Дрейпер дебютировал в топ-10

7. Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»

«Цыганский король» – о возможном реванше Джошуа – Дюбуа



8. Старт сезона Ф-1: Макларен и Ферстаппен, Норрис и Пиастри, провал Феррари

Пилоты порадовали болельщиков гонкой в Австралии

9. Верес весной выиграл 3 матча из 4-х, разбив Полесье. В чем секрет успеха?

Подопечным Шандрука так понравилось получать премиальные, что они уже «загоняют клуб в долги»…

10. Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»

Екатерина вспомнила первый подарок от Александра