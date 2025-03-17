Трансфер может состояться летом. Топ-клуб АПЛ интересуется Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может изменить клубную прописку после окончания текущего сезона, сообщает Yardbarker.

По информации источника, «Тоттенхэм» находится в поисках игрока для усиления левого фланга обороны.

Одним из главных кандидатов на эту роль для лондонского клуба стал Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона». За него «Тоттенхэм» готов предложить 35 млн евро.

Альтернативами алжирца «шпоры» рассматривают как раз Миколенко и Мигеля Гутьеррес из испанской «Жироны».

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может продать экс-вингера Шахтера Манора Соломона в Эвертон за £20 млн.