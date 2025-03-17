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  4. Трансфер может состояться летом. Топ-клуб АПЛ интересуется Миколенко
Англия
17 марта 2025, 05:21 | Обновлено 17 марта 2025, 05:44
517
0

Трансфер может состояться летом. Топ-клуб АПЛ интересуется Миколенко

На приобретение защитника Эвертона претендует Тоттенхэм

17 марта 2025, 05:21 | Обновлено 17 марта 2025, 05:44
517
0
Трансфер может состояться летом. Топ-клуб АПЛ интересуется Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может изменить клубную прописку после окончания текущего сезона, сообщает Yardbarker.

По информации источника, «Тоттенхэм» находится в поисках игрока для усиления левого фланга обороны.

Одним из главных кандидатов на эту роль для лондонского клуба стал Райан Аит-Нури из «Вулверхэмптона». За него «Тоттенхэм» готов предложить 35 млн евро.

Альтернативами алжирца «шпоры» рассматривают как раз Миколенко и Мигеля Гутьеррес из испанской «Жироны».

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может продать экс-вингера Шахтера Манора Соломона в Эвертон за £20 млн.

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Виталий Миколенко Эвертон Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Райан Аит-Нури Вулверхэмптон Мигель Гутьеррес Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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