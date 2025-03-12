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  4. Тоттенхэм может продать экс-вингера Шахтера в клуб Миколенко за £20 млн
Англия
12 марта 2025, 20:07 |
1404
0

Тоттенхэм может продать экс-вингера Шахтера в клуб Миколенко за £20 млн

Манор Соломон ныне неплохо себя показывает в Чемпионшипе за «Лидс»

12 марта 2025, 20:07 |
1404
0
Тоттенхэм может продать экс-вингера Шахтера в клуб Миколенко за £20 млн
instagram.com/manorsolomon. Манор Соломон

В летнее трансферное окно «Тоттенхэм» будет готов продать 25-летнего вингера Манора Соломона, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», а в текущем сезоне на правах аренды играет в Чемпионшипе за «Лидс».

Интерес к Соломону проявляют «Лидс» и «Эвертон», а также неназванные клубы из Турции и Италии.

Наиболее вероятным претендентом на Соломона в прессе называют «Лидс», но переход в этот клуб израильтянина будет возможен только в том случае, если «павлины» выйдут в АПЛ.

В то же время в «Эвертоне», где играет украинец Виталий Миколенко, рассматривают Соломона как опцию для летнего усиления команды, намереваясь в этот период провести существенную смену кадров.

Несмотря на прежние сообщения о готовности «шпор» продать Соломона за 10-15 миллионов фунтов, после того, как к израильтянину начало присматриваться все больше и больше клубов, «Тоттенхэм», очевидно, будет стараться выторговать за экс-игрока «Шахтера» не менее 20 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Соломон провел 29 матчей в Чемпионшипе за «Лидс», отметившись 7 голами и 7 ассистами.

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Манор Соломон Шахтер Донецк трансферы АПЛ Тоттенхэм Лидс Эвертон трансферы
Алексей Сливченко Источник: TeamTalk
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