Тоттенхэм летом хочет продать экс-звезду Шахтера. Цена вопроса – 10-15 млн

«Тоттенхэм» будет готов в летнее трансферное окно рассмотреть все заявки от других клубов, касающиеся 25-летнего израильского вингера Манора Соломона.

В стан «шпор» Соломон перебрался летом 2023 года из «Шахтера» на правах свободного агента, де-факто воспользовавшись положениями Annexe 7 ФИФА, внедренного сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Однако заиграть в «Тоттенхэме» у израильтянина не удалось, в том числе из-за тяжелой травмы колена, полученной осенью позапрошлого года.

В текущем сезоне Соломон на правах аренды играет в Чемпионшипе за «Лидс», и имеет неплохую статистику – 7 голов и 7 ассистов в 27 матчах.

«Тоттенхэм» хотел бы воспользоваться этим, чтобы продать Соломона летом за 10-15 миллионов фунтов.

В настоящий момент наиболее явными претендентами на покупку израильтянина называются «Лидс» и «Эвертон».

Ранее звездный бельгиец Кевин Де Брюйне лестно высказывался в адрес Соломона.