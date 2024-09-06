Де Брюйне лестно высказался об экс-футболисте Шахтера

Накануне поединка первого тура группы А2 Лиги наций между Бельгией и Израилем хавбек «красных дьяволов» Кевин Де Брюйне особого выделил одного из оппонентов – бывшего вингера «Шахтера» Манора Соломона, ныне играющего за «Лидс» на правах аренды из «Тоттенхэма».

«Я знаю Манора Соломона по Премьер-лиге, по «Фулхэму», «Тоттенхэму», а теперь он перешел в «Лидс». У него есть качества, чтобы играть на таком уровне, он отличный игрок», – заявил Де Брюйне.

Матч Бельгия – Израиль состоится сегодня, 6 сентября. Его начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.