Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой
В топ-10 не самые приятные изменения после трофея Андреевой в Индиан-Уэллс
17 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Победительница тысячника Мирра Андреева установила личный рекорд и поднялась на шестое место.
Топ-5 без изменений: Арина Соболенко, Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз.
Жасмин Паолини и Елена Рыбакина потеряли по одной позиции, а Эмма Наварро – две.
Топ-10 рейтинга WTA
Первой ракеткой Украины по итогам Индиан-Уэллс осталась Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала. Элина улучшила одну позицию и теперь идет 22-й.
Марта Костюк на И-У не сумела защитить прошлогодний полуфинал и потеряла пять мест – она 29-я.
Даяна Ястремская прибавила четыре строчки, Юлия Стародубцева – две. А вот Ангелина Калинина и Дарья Снигур ухудшили положения, потеряв одну и девять позиций соответственно.
Анастасия Соболева благодаря полуфинала на 75-тысячнике в Венгрии прибавила 22 позиции, вошла в топ-200, поднялась на 197-е место – ее личный рекорд.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA Людмила Киченок сохранила девятое место.
Из украинок в первой сотке также находятся Надежда Киченок (41-я) и Марта Костюк (57-я).
Топ-10 парного рейтинга WTA
Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA
В гонке WTA Мирра Андреева сместила Игу Свентек и идет третьей. Лидером остается Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая.
Элина Свитолина благодаря 1/4 финала И-У улучшила восемь позиций и идет на 15-м месте.
Гонка на WTA Finals
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