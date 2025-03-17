Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой

17 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Победительница тысячника Мирра Андреева установила личный рекорд и поднялась на шестое место.

Топ-5 без изменений: Арина Соболенко, Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз.

Жасмин Паолини и Елена Рыбакина потеряли по одной позиции, а Эмма Наварро – две.

Топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой Украины по итогам Индиан-Уэллс осталась Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала. Элина улучшила одну позицию и теперь идет 22-й.

Марта Костюк на И-У не сумела защитить прошлогодний полуфинал и потеряла пять мест – она 29-я.

Даяна Ястремская прибавила четыре строчки, Юлия Стародубцева – две. А вот Ангелина Калинина и Дарья Снигур ухудшили положения, потеряв одну и девять позиций соответственно.

Анастасия Соболева благодаря полуфинала на 75-тысячнике в Венгрии прибавила 22 позиции, вошла в топ-200, поднялась на 197-е место – ее личный рекорд.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок сохранила девятое место.

Из украинок в первой сотке также находятся Надежда Киченок (41-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке WTA Мирра Андреева сместила Игу Свентек и идет третьей. Лидером остается Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая.

Элина Свитолина благодаря 1/4 финала И-У улучшила восемь позиций и идет на 15-м месте.

Гонка на WTA Finals