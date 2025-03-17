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  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой
WTA
17 марта 2025, 10:49 | Обновлено 17 марта 2025, 10:52
1594
2

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой

В топ-10 не самые приятные изменения после трофея Андреевой в Индиан-Уэллс

17 марта 2025, 10:49 | Обновлено 17 марта 2025, 10:52
1594
2
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась, минус пять для Костюк, рекорд Соболевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели девушки провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Победительница тысячника Мирра Андреева установила личный рекорд и поднялась на шестое место.

Топ-5 без изменений: Арина Соболенко, Ига Свентек, Коко Гауфф, Джессика Пегула, Мэдисон Киз.

Жасмин Паолини и Елена Рыбакина потеряли по одной позиции, а Эмма Наварро – две.

Топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой Украины по итогам Индиан-Уэллс осталась Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала. Элина улучшила одну позицию и теперь идет 22-й.

Марта Костюк на И-У не сумела защитить прошлогодний полуфинал и потеряла пять мест – она 29-я.

Даяна Ястремская прибавила четыре строчки, Юлия Стародубцева – две. А вот Ангелина Калинина и Дарья Снигур ухудшили положения, потеряв одну и девять позиций соответственно.

Анастасия Соболева благодаря полуфинала на 75-тысячнике в Венгрии прибавила 22 позиции, вошла в топ-200, поднялась на 197-е место – ее личный рекорд.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок сохранила девятое место.

Из украинок в первой сотке также находятся Надежда Киченок (41-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке WTA Мирра Андреева сместила Игу Свентек и идет третьей. Лидером остается Мэдисон Киз, Арина Соболенко – вторая.

Элина Свитолина благодаря 1/4 финала И-У улучшила восемь позиций и идет на 15-м месте.

Гонка на WTA Finals

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
17-річний звіздец на шостому місці світового рейтингу, парадокс
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wolfinukraine
Цікаво чи Леся ще повернеться з своїх подорожей...
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