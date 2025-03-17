Ждать трансфер в Ман Сити? Бенфика определилась с планами на Трубина
Лиссабонский клуб готов продать украинского вратаря
Летом украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить команду, сообщает glorioso1904.pt.
Руководство португальского клуба всерьез рассматривает вариант с расставанием с 23-летним вратарем. Но трансфер украинца будет возможен только тогда, если орлы получат предложение, против которого будет трудно устоять.
Отмечается, что в Бенфике знают об интересе со стороны Манчестер Сити к Анатолию, поэтому хотят посмотреть, сколько гранд Английской Премьер-лиги будет готов заплатить за голкипера.
Контракт Трубина с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. В нем прописана сумма отступных за голкипера в размере 100 млн евро.
Ранее стало известно, что в «Бенфике» было принято решение по вратарям.
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