Ждать трансфер в Ман Сити? Бенфика определилась с планами на Трубина

Летом украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить команду, сообщает glorioso1904.pt.

Руководство португальского клуба всерьез рассматривает вариант с расставанием с 23-летним вратарем. Но трансфер украинца будет возможен только тогда, если орлы получат предложение, против которого будет трудно устоять.

Отмечается, что в Бенфике знают об интересе со стороны Манчестер Сити к Анатолию, поэтому хотят посмотреть, сколько гранд Английской Премьер-лиги будет готов заплатить за голкипера.

Контракт Трубина с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. В нем прописана сумма отступных за голкипера в размере 100 млн евро.

Ранее стало известно, что в «Бенфике» было принято решение по вратарям.