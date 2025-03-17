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Португалия
17 марта 2025, 05:34 | Обновлено 17 марта 2025, 05:45
576
0

Ждать трансфер в Ман Сити? Бенфика определилась с планами на Трубина

Лиссабонский клуб готов продать украинского вратаря

17 марта 2025, 05:34 | Обновлено 17 марта 2025, 05:45
576
0
Ждать трансфер в Ман Сити? Бенфика определилась с планами на Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Летом украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить команду, сообщает glorioso1904.pt.

Руководство португальского клуба всерьез рассматривает вариант с расставанием с 23-летним вратарем. Но трансфер украинца будет возможен только тогда, если орлы получат предложение, против которого будет трудно устоять.

Отмечается, что в Бенфике знают об интересе со стороны Манчестер Сити к Анатолию, поэтому хотят посмотреть, сколько гранд Английской Премьер-лиги будет готов заплатить за голкипера.

Контракт Трубина с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2028 года. В нем прописана сумма отступных за голкипера в размере 100 млн евро.

Ранее стало известно, что в «Бенфике» было принято решение по вратарям.

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Анатолий Трубин Бенфика Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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