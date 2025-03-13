Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе своей команды, сообщает glorioso1904.pt.

По информации источника, главный тренер «орлов» Бруну Лаже остался доволен игрой в текущем сезоне другого голкипера – Самуэла Соареша, который в шести матчах пропустил лишь один гол.

В связи с этим рулевой «Бенфики» планирует дать 22-летнему португальцу больше игрового времени в оставшихся матчах. Отмечается, что Лаже видит в Соареше достойную альтернативу Трубину.

Украинскому же голкиперу, как пишет издание, нужно будет очень много работать, чтобы сохранить место в стартовом составе своей команды.

Ранее в Португалии оценили игру Трубина в Лиге чемпионов.