Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу
Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе своей команды, сообщает glorioso1904.pt.
По информации источника, главный тренер «орлов» Бруну Лаже остался доволен игрой в текущем сезоне другого голкипера – Самуэла Соареша, который в шести матчах пропустил лишь один гол.
В связи с этим рулевой «Бенфики» планирует дать 22-летнему португальцу больше игрового времени в оставшихся матчах. Отмечается, что Лаже видит в Соареше достойную альтернативу Трубину.
Украинскому же голкиперу, как пишет издание, нужно будет очень много работать, чтобы сохранить место в стартовом составе своей команды.
Ранее в Португалии оценили игру Трубина в Лиге чемпионов.
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