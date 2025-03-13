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Португалия
13 марта 2025, 11:33 |
1681
0

Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям

Тренерский штаб португальского клуба будет больше доверять Соарешу

13 марта 2025, 11:33 |
1681
0
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может потерять место в стартовом составе своей команды, сообщает glorioso1904.pt.

По информации источника, главный тренер «орлов» Бруну Лаже остался доволен игрой в текущем сезоне другого голкипера – Самуэла Соареша, который в шести матчах пропустил лишь один гол.

В связи с этим рулевой «Бенфики» планирует дать 22-летнему португальцу больше игрового времени в оставшихся матчах. Отмечается, что Лаже видит в Соареше достойную альтернативу Трубину.

Украинскому же голкиперу, как пишет издание, нужно будет очень много работать, чтобы сохранить место в стартовом составе своей команды.

Ранее в Португалии оценили игру Трубина в Лиге чемпионов.

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Анатолий Трубин Самуэл Соареш Бенфика чемпионат Португалии по футболу Бруну Лаже
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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