Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А
Статистический портал SofaScore оценил выступление украинца
С 14 по 16 марта в рамках Серии А были проведены матчи 29-го тура.
В одном из поединков Руслан Малиновский в составе «Дженоа» отметился двумя результативными передачами, которые принесли победу над клубом «Лечче» – 2:1.
Статистический портал SofaScore по завершению тура определил лучших футболистов. За два ассиста в символическую сборную попал Малиновский, получивший от экспертов оценку 7.9. По мнению портала игроком тура стал нападающий «Болоньи» Дан Ндое – 8.9. Швейцарский футболист отметился голом и ассистом в победном матче с «Лацио» – 5:0.
Напомним, что в лидером чемпионата Италии остался миланский «Интер», который в центральном матче тура со счетом 2:0 одолел «Аталанту».
Символическая сборная 29 тура Серии А от SofaScore
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Довбик забил победный гол в ворота «Кальяри»
Английский клуб готовится возглавить Сеск Фабрегас