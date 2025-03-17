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Италия
17 марта 2025, 12:29 | Обновлено 17 марта 2025, 13:09
507
0

Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А

Статистический портал SofaScore оценил выступление украинца

17 марта 2025, 12:29 | Обновлено 17 марта 2025, 13:09
507
0
Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

С 14 по 16 марта в рамках Серии А были проведены матчи 29-го тура.

В одном из поединков Руслан Малиновский в составе «Дженоа» отметился двумя результативными передачами, которые принесли победу над клубом «Лечче» – 2:1.

Статистический портал SofaScore по завершению тура определил лучших футболистов. За два ассиста в символическую сборную попал Малиновский, получивший от экспертов оценку 7.9. По мнению портала игроком тура стал нападающий «Болоньи» Дан Ндое – 8.9. Швейцарский футболист отметился голом и ассистом в победном матче с «Лацио» – 5:0.

Напомним, что в лидером чемпионата Италии остался миланский «Интер», который в центральном матче тура со счетом 2:0 одолел «Аталанту».

Символическая сборная 29 тура Серии А от SofaScore

Team of the Week provided by Sofascore
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Руслан Малиновский SofaScore Дженоа символическая сборная Лечче
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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