Заслуженно. Малиновский попал в символическую сборную 29-го тура Серии А

С 14 по 16 марта в рамках Серии А были проведены матчи 29-го тура.

В одном из поединков Руслан Малиновский в составе «Дженоа» отметился двумя результативными передачами, которые принесли победу над клубом «Лечче» – 2:1.

Статистический портал SofaScore по завершению тура определил лучших футболистов. За два ассиста в символическую сборную попал Малиновский, получивший от экспертов оценку 7.9. По мнению портала игроком тура стал нападающий «Болоньи» Дан Ндое – 8.9. Швейцарский футболист отметился голом и ассистом в победном матче с «Лацио» – 5:0.

Напомним, что в лидером чемпионата Италии остался миланский «Интер», который в центральном матче тура со счетом 2:0 одолел «Аталанту».

Символическая сборная 29 тура Серии А от SofaScore

