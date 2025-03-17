Реал продаст звезду в Саудовскую Аравию после отказа продлевать контракт
Винисиус Жуниор может оказаться в клубе «Аль-Хиляль»
24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не желает подписывать контракт с клубом, из-за чего разозлил руководство.
Об этом информирует издание Fichajes.
Сообщается, что «королевский» клуб из-за этого раздумывает продать бразильца в Саудовскую Аравию летом 2025 года.
Цена, за которую «Реал» готов отпустить Винисиуса, - 300 миллионов евро.
Винисиус Жуниор присоединился к мадридской команде в 2018 году. Зимой игроком активно интересовался клуб «Аль-Хиляль». Тогда сообщалось, что за бразильца готовы заплатить 200 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Реал» заинтересован в подписании форварда мадридского «Атлетико».
🚨 Real Madrid are growing frustrated at Vinicius Junior's reluctance to sign a new contract and are seriously considering selling him to the Saudi Pro League for €300M.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 17, 2025
(Source: Fichajes) pic.twitter.com/7EDlLNy8EV
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