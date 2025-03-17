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Испания
17 марта 2025, 16:35 | Обновлено 17 марта 2025, 16:57
950
0

Реал продаст звезду в Саудовскую Аравию после отказа продлевать контракт

Винисиус Жуниор может оказаться в клубе «Аль-Хиляль»

17 марта 2025, 16:35 | Обновлено 17 марта 2025, 16:57
950
0
Реал продаст звезду в Саудовскую Аравию после отказа продлевать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не желает подписывать контракт с клубом, из-за чего разозлил руководство.

Об этом информирует издание Fichajes.

Сообщается, что «королевский» клуб из-за этого раздумывает продать бразильца в Саудовскую Аравию летом 2025 года.

Цена, за которую «Реал» готов отпустить Винисиуса, - 300 миллионов евро.

Винисиус Жуниор присоединился к мадридской команде в 2018 году. Зимой игроком активно интересовался клуб «Аль-Хиляль». Тогда сообщалось, что за бразильца готовы заплатить 200 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Реал» заинтересован в подписании форварда мадридского «Атлетико».

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Реал Мадрид Аль-Хиляль трансферы Ла Лиги трансферы Винисиус Жуниор
Александр Сильченко Источник: Fichajes.com
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