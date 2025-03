Реал продаст звезду в Саудовскую Аравию после отказа продлевать контракт

24-летний бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не желает подписывать контракт с клубом, из-за чего разозлил руководство.

Об этом информирует издание Fichajes.

Сообщается, что «королевский» клуб из-за этого раздумывает продать бразильца в Саудовскую Аравию летом 2025 года.

Цена, за которую «Реал» готов отпустить Винисиуса, - 300 миллионов евро.

Винисиус Жуниор присоединился к мадридской команде в 2018 году. Зимой игроком активно интересовался клуб «Аль-Хиляль». Тогда сообщалось, что за бразильца готовы заплатить 200 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Реал» заинтересован в подписании форварда мадридского «Атлетико».

🚨 Real Madrid are growing frustrated at Vinicius Junior's reluctance to sign a new contract and are seriously considering selling him to the Saudi Pro League for €300M.



(Source: Fichajes) pic.twitter.com/7EDlLNy8EV