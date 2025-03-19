ФОТО. Это будет легендарно! Златана Ибрагимовича зовут в бокс

Златан Ибрагимович, специальный советник «Милана», заинтересовал Misfits Boxing, которые хотят, чтобы он дебютировал в боксе.

Промоутер Мамс Тейлор сообщил, что работает над тем, чтобы Златан продемонстрировал свои боксерские навыки на ринге.

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Тейлор добавил: «У меня есть много футболистов, которые хотят это сделать. Я мог бы организовать целое шоу с футболистами Премьер-лиги, но я всё ещё работаю над Златаном, хочу его на ринг».

Бывший футболист «Лестера» Дэнни Симпсон уже дебютировал в боксе для Misfits Boxing, организации, которая ставит аматоров и спортсменов друг против друга. Ибрагимович, имея чёрный пояс по тхэквондо, может хорошо проявить себя в боксе.