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  4. На Забарного есть богатый претендент. Но для трансфера есть одно условие
Англия
19 марта 2025, 00:22 |
382
0

На Забарного есть богатый претендент. Но для трансфера есть одно условие

Илья заинтересовал «Ньюкасл»

19 марта 2025, 00:22 |
382
0
На Забарного есть богатый претендент. Но для трансфера есть одно условие
Getty Images/Global Images Украина. Илья Забарный и Дин Хейсен

Английский клуб «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, намерены подписать защитника следующим летом.

По информации английского журналиста Марка Дугласа, «сороки» нацелились на Дина Хейсена из «Борнмута». Однако «сорокам» будет не так просто подписать 19-летнего защитника, ведь придется выиграть конкуренцию у более именитых клубов. Вторым защитником на радаре у «Ньюкасла» является украинец Илья Забарный.

Таким образом, если «Ньюкаслу» не удастся подписать Хейсен, то «сороки» приложат максимум усилий для трансфера Забарного.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 29 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дин Хейсен Ньюкасл трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: inews.co.uk
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