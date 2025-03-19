На Забарного есть богатый претендент. Но для трансфера есть одно условие

Английский клуб «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе, намерены подписать защитника следующим летом.

По информации английского журналиста Марка Дугласа, «сороки» нацелились на Дина Хейсена из «Борнмута». Однако «сорокам» будет не так просто подписать 19-летнего защитника, ведь придется выиграть конкуренцию у более именитых клубов. Вторым защитником на радаре у «Ньюкасла» является украинец Илья Забарный.

Таким образом, если «Ньюкаслу» не удастся подписать Хейсен, то «сороки» приложат максимум усилий для трансфера Забарного.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 29 матчей на клубном уровне. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.