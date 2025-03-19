ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
Артем Милевский опубликовал селфи со своей возлюбленной
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился свежей фотографией на своей странице в Instagram.
Нынешний игрок IGNIS опубликовал фото со своей девушкой Тамилой.
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«🇺🇦-🇧🇪🧐🤞🤝», – подписал пост Артем, намекая с кем будет смотреть матч плей-офф Лиги Наций Украина - Бельгия.
Это фото очень понравилось аудитории Милевского, которая щедро наградила Артема и его девушку лайками и комментариями:
«Сладкая парочка», «Женись уже, легенда», «Пара года», – Милевскому намекают, что он нашел свою идеальную половинку.
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