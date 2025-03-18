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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик – большая потеря для нас»
Лига наций
18 марта 2025, 22:31 |
509
2

Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик – большая потеря для нас»

Сергей Серебренников оценил сильные стороны вингера лондонского «Челси»

18 марта 2025, 22:31 |
509
2
Экс-игрок сборной Украины: «Мудрик – большая потеря для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист сборной Украины Сергей Серебренников прокомментировал отсутствие вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в преддверии матчей с Бельгией:

– Мудрик – один из лидеров атак сборной Украины. Тренеры смогут найти ему равноценную замену?

– Сильные индивидуальности делают разницу в футболе. Мудрик – большая потеря для нашей сборной. Если мы говорим об украинских футболистах, то у нас много классных защитников, полузащитников оборонного плана, но когда мы делаем акцент на креативе, таких исполнителей высокого класса в Украине недостаточно.

Мудрик – один из таких футболистов. Безусловно, это потеря для нашей команды. Думаю, что Сергей Ребров поломает голову в поисках равноценной замены. Однако в игре с бельгийцами определяющим фактором будет все же коллективная игра, – считает Серебренников.

Сборная Украины проведет два матча с Бельгией в плей-офф Лиги наций за право играть в Лиге А. 20 марта подопечные Сергея Реброва сыграют в Мурсии (Испания), а 23 – встретятся в бельгийском Генке.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Saar
та ну нах
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0
New Jer
ніколи він втратою для нас не був! Так він швидкий і технічний! Але ті люди які споживали допінг чи не споживали свідомо нам таких не треба! Він вже свою репутацію не відмиє да і як гравець він на рівні УПЛ
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-1
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