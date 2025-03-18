«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа перед матчем плей-офф Лиги наций с национальной командой Украины рассказал о своем конфликте с бывшим главным тренером «красных дьяволов» Доменико Тедеско.

«Журналисты продолжали говорить о ситуации с капитанской повязкой, но это была лишь маленькая капля, из-за которой ведро переполнилось.

Настоящая проблема состоит в том, что произошло дальше. Этот человек (Тедеско – прим.) пытался очернить меня и даже угрожал мне. Этого не должно произойти», – цитирует Куртуа voetbal24.be.

Первый матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будут сине-желтые. Ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

Ранее Куртуа признал свою ошибку, решив приостановить выступления за сборную Бельгии.