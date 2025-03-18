Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о возвращении в сборную Бельгии, а также прокомментировал реакцию своего конкурента Куна Кастельса:

«Я отлично себя чувствую, потому что мы смогли обговорить возможность снова сыграть за сборную и уладили все вопросы. Я сделал ошибку, когда прекратил выступление в команде. Это было слишком импульсивное решение, которое повлияло на болельщиков и партнеров по сборной.

Просто так сложилась ситуация, что два года назад я не готов был играть с моральной точки зрения. В любом случае тогда я травмировался и на чемпионате Европы не смог бы сыграть. Сейчас все изменилось и мы думаем о будущем.

Могу понять Куна Кастельса и его возмущение. Он был первым вратарем в команде, но теперь увидел, что я возвращаюсь. Футбольная федерация Бельгия давно планировала вернуть меня, поэтому нет ничего удивительного в мое решении. Я ведь не делал это все специально», – сказал Куртуа.