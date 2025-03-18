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Лига наций
18 марта 2025, 18:48 | Обновлено 18 марта 2025, 18:57
478
1

Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»

Бельгийский голкипер прокомментировал слова Куна Кастельса

18 марта 2025, 18:48 | Обновлено 18 марта 2025, 18:57
478
1
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о возвращении в сборную Бельгии, а также прокомментировал реакцию своего конкурента Куна Кастельса:

«Я отлично себя чувствую, потому что мы смогли обговорить возможность снова сыграть за сборную и уладили все вопросы. Я сделал ошибку, когда прекратил выступление в команде. Это было слишком импульсивное решение, которое повлияло на болельщиков и партнеров по сборной.

Просто так сложилась ситуация, что два года назад я не готов был играть с моральной точки зрения. В любом случае тогда я травмировался и на чемпионате Европы не смог бы сыграть. Сейчас все изменилось и мы думаем о будущем.

Могу понять Куна Кастельса и его возмущение. Он был первым вратарем в команде, но теперь увидел, что я возвращаюсь. Футбольная федерация Бельгия давно планировала вернуть меня, поэтому нет ничего удивительного в мое решении. Я ведь не делал это все специально», – сказал Куртуа.

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Лига наций сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Кун Кастельс
Николай Титюк Источник
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Таке враження що з Куртуа роблять ікону воротаря! Йому до Буфона або до Ноєра лізти і лізти!
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