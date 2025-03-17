Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля

«Ливерпуль» планирует серьезно изменить состав в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, «красные» будут пытаться освободить место для новых подписаний, главный тренер английского гранда Арне Слот выбрал пять игроков, которые должны покинуть клуб летом.

«Ливерпуль» готов распрощаться с Харви Эллиоттом, Диогу Жотой, Федерико Кьезой, Куивином Келлехером и Ватарой Эндо.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелился на аргентинскую звезду Ла Лиги. Английский клуб интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом.