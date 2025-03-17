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  4. Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Англия
17 марта 2025, 01:35 |
121
0

Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля

«Красных» ждет кадровая чистка

17 марта 2025, 01:35 |
121
0
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

«Ливерпуль» планирует серьезно изменить состав в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, «красные» будут пытаться освободить место для новых подписаний, главный тренер английского гранда Арне Слот выбрал пять игроков, которые должны покинуть клуб летом.

«Ливерпуль» готов распрощаться с Харви Эллиоттом, Диогу Жотой, Федерико Кьезой, Куивином Келлехером и Ватарой Эндо.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нацелился на аргентинскую звезду Ла Лиги. Английский клуб интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом.

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Арне Слот Харви Эллиотт Диогу Жота Федерико Кьеза Куивин Келлехер Ватару Эндо Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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