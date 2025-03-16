Готовы заплатить 100+ млн. Ливерпуль хочет аргентинскую звезду Ла Лиги

Английский «Ливерпуль» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» готовы заплатить за 25-летнего футболиста более 100 миллионов евро. Интересно, что его клаусула в «Атлетико» составляет 150 млн.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуется «Барселона».