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Англия
16 марта 2025, 18:14 |
1623
0

Готовы заплатить 100+ млн. Ливерпуль хочет аргентинскую звезду Ла Лиги

Хулиан Альварес может покинуть «Атлетико» всего через год после перехода в клуб

16 марта 2025, 18:14 |
1623
0
Готовы заплатить 100+ млн. Ливерпуль хочет аргентинскую звезду Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Английский «Ливерпуль» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные» готовы заплатить за 25-летнего футболиста более 100 миллионов евро. Интересно, что его клаусула в «Атлетико» составляет 150 млн.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулианом Альваресом интересуется «Барселона».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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