WTA18 марта 2025, 22:54 |
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Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Было близко. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами
18 марта 2025, 22:54 |
57
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18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Наоми Осаке в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами.
Украинка уступила со счетом 6:3, 4:6, 3:6 за 2 часа и 30 минут. Во второй партии Стародубцева не удержала преимущество, когда побеждала 4:2.
Следующей соперницей Наоми будет 24-я сеяная Людмила Самсонова.
🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала
Юлия Стародубцева [Q] – Наоми Осака – 6:3, 4:6, 3:6
Видеообзор матча
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