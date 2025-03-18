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  4. Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Было близко. Видеообзор матча
WTA
18 марта 2025, 22:54 |
57
0

Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Было близко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами

18 марта 2025, 22:54 |
57
0
Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Было близко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Наоми Осаке в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Украинка уступила со счетом 6:3, 4:6, 3:6 за 2 часа и 30 минут. Во второй партии Стародубцева не удержала преимущество, когда побеждала 4:2.

Следующей соперницей Наоми будет 24-я сеяная Людмила Самсонова.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Юлия Стародубцева [Q] – Наоми Осака – 6:3, 4:6, 3:6

Видеообзор матча

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Наоми Осака Юлия Стародубцева WTA Майами видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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