ФОТО. Показ мод. Игроки сборной Франции прибыли на стиле

Игроки сборной Франции прибыли в лагерь перед матчами Лиги Наций, снова подтвердив свой статус главных модников Европы.

Францию часто ассоциируют с модой, и футболисты «Les Bleus» лишь укрепляют этот имидж.

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После выхода в четвертьфинал Лиги Наций команда Дидье Дешама готовится к встрече с Хорватией.

Первый матч будет выездным, а пока игроки собрались в лагере – и уже впечатляют своим стилем.