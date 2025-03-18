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18 марта 2025, 21:56 | Обновлено 18 марта 2025, 22:31
986
0

ФОТО. Показ мод. Игроки сборной Франции прибыли на стиле

Футболисты сборной Франции раздали стиля

18 марта 2025, 21:56 | Обновлено 18 марта 2025, 22:31
986
0
ФОТО. Показ мод. Игроки сборной Франции прибыли на стиле
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Игроки сборной Франции прибыли в лагерь перед матчами Лиги Наций, снова подтвердив свой статус главных модников Европы.

Францию часто ассоциируют с модой, и футболисты «Les Bleus» лишь укрепляют этот имидж.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После выхода в четвертьфинал Лиги Наций команда Дидье Дешама готовится к встрече с Хорватией.

Первый матч будет выездным, а пока игроки собрались в лагере – и уже впечатляют своим стилем.

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фото lifestyle сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Лига наций Дезире Дуэ Орельен Тчуамени Майкл Олисе Маркус Тюрам Бенжамен Павар Эдуардо Камавинга Тео Эрнандес Жюль Кунде
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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