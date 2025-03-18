Другие новости18 марта 2025, 21:56 | Обновлено 18 марта 2025, 22:31
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ФОТО. Показ мод. Игроки сборной Франции прибыли на стиле
Футболисты сборной Франции раздали стиля
18 марта 2025, 21:56 | Обновлено 18 марта 2025, 22:31
986
0
Игроки сборной Франции прибыли в лагерь перед матчами Лиги Наций, снова подтвердив свой статус главных модников Европы.
Францию часто ассоциируют с модой, и футболисты «Les Bleus» лишь укрепляют этот имидж.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
После выхода в четвертьфинал Лиги Наций команда Дидье Дешама готовится к встрече с Хорватией.
Первый матч будет выездным, а пока игроки собрались в лагере – и уже впечатляют своим стилем.
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