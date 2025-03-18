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Англия
18 марта 2025, 20:12 | Обновлено 18 марта 2025, 20:28
658
1

Минимум 14 игроков на выход. У Челси масштабные трансферные планы

Клуб отпустит тех, кто почти не играет или выступает в аренде

18 марта 2025, 20:12 | Обновлено 18 марта 2025, 20:28
658
1
Минимум 14 игроков на выход. У Челси масштабные трансферные планы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

По информации британских СМИ, будущим летом Челси сосредоточиться не на усилении, а на том, чтобы разгрузить состав первой команды и платежную ведомость.

Клуб планирует продать или отпустить свободными агентами минимум 14 игроков. Среди них будет целая группа футболистов, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах (таких 12 человек).

Команду покинут Кепа Аррисабалага, Жоау Феликс, Карни Чуквуэмека и Армандо Бройя.

Среди нынешних игроков первой команды тренер Энцо Мареска не рассчитывает на Бена Чилуэлла и Кирнана Дьюсбери-Холла.

Летняя задача клуба – стабилизировать состав и заработать на трансферах, чтобы выполнять условия финансового фэйр-плей АПЛ.

Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то клуб попробует подписать левого вингера и форварда.

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Кирнан Дьюсбери-Холл Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Кепа Аррисабалага Армандо Бройя Жоау Феликс Бен Чилуэлл
Иван Зинченко Источник: Football London
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Saar
ММММММенджемент клубу -аси.........
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