Минимум 14 игроков на выход. У Челси масштабные трансферные планы
Клуб отпустит тех, кто почти не играет или выступает в аренде
По информации британских СМИ, будущим летом Челси сосредоточиться не на усилении, а на том, чтобы разгрузить состав первой команды и платежную ведомость.
Клуб планирует продать или отпустить свободными агентами минимум 14 игроков. Среди них будет целая группа футболистов, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах (таких 12 человек).
Команду покинут Кепа Аррисабалага, Жоау Феликс, Карни Чуквуэмека и Армандо Бройя.
Среди нынешних игроков первой команды тренер Энцо Мареска не рассчитывает на Бена Чилуэлла и Кирнана Дьюсбери-Холла.
Летняя задача клуба – стабилизировать состав и заработать на трансферах, чтобы выполнять условия финансового фэйр-плей АПЛ.
Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то клуб попробует подписать левого вингера и форварда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Сваток переведен в основной список вместо Таловерова
Президент «Ингульца» считает, что это произойдет в этом году