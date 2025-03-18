Минимум 14 игроков на выход. У Челси масштабные трансферные планы

По информации британских СМИ, будущим летом Челси сосредоточиться не на усилении, а на том, чтобы разгрузить состав первой команды и платежную ведомость.

Клуб планирует продать или отпустить свободными агентами минимум 14 игроков. Среди них будет целая группа футболистов, которые сейчас выступают на правах аренды в других командах (таких 12 человек).

Команду покинут Кепа Аррисабалага, Жоау Феликс, Карни Чуквуэмека и Армандо Бройя.

Среди нынешних игроков первой команды тренер Энцо Мареска не рассчитывает на Бена Чилуэлла и Кирнана Дьюсбери-Холла.

Летняя задача клуба – стабилизировать состав и заработать на трансферах, чтобы выполнять условия финансового фэйр-плей АПЛ.

Если команда выйдет в Лигу чемпионов, то клуб попробует подписать левого вингера и форварда.