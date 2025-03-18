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Молодежные турниры
18 марта 2025, 23:41 |
920
0

Голкипер бразильского клуба прокомментировал вызов в сборную Украины

Максим Воронов получил шанс сыграть за команду U-20 на сборах в Турции

18 марта 2025, 23:41 |
920
0
Голкипер бразильского клуба прокомментировал вызов в сборную Украины
ФК Атлетико Паранаэнсе. Максим Воронов

С 16 марта у юношеской сборной Украины U-20 начался учебно-тренировочный сбор в Турции. Сине-желтые сыграют два спарринга – против Северной Ирландии U-21 (22.03) и Норвегии U-20 (25.03).

Дебютный вызов в сборную получил голкипер бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Максим Воронов, который прокомментировал возможность сыграть за команду U-20:

«Я долго ждал вызов, когда же узнал о нем, то очень сильно обрадовался. Первыми эту новость мне сообщили представители «Атлетико». Какие впечатления от пребывания в команде? Все прекрасно, климат очень хороший, все ребята – веселые, во всем помогают. Что касается тренировочного процесса – то он очень интенсивный, все очень нравится», – поделился впечатлениями Воронов.

Максим Воронов – 18-летний голкипер, родился в Луганске. В марте 2023 года перебрался из харьковского «Металлиста» U-19 в бразильский «Атлетико Паранаэнсе», где выступает за команду U-20. В ноябре прошлого года Воронов выиграл первый трофей в Бразилии – Copa Sul Sub-20.

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сборная Украины по футболу U-20 Атлетико Паранаэнсе Максим Воронов учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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