Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии
Максим Воронов помог «Атлетико Паранаэнсе» выйти в финал турнира
Украинский вратарь Максим Воронов выиграл первый трофей в Бразилии вместе с «Атлетико Паранаэнсе» U-20.
Команда Воронова победила в финале престижного юношеского турнира Copa Sul Sub-20 – обыграли «Марсилио Диас» по сумме двух матчей (4:1 и 0:0).
Украинец не играл в финальных матчах, однако защищал ворота на турнире в пяти матчах (включая четвертьфинал и полуфинал). В трех из пяти поединках Максим сохранил ворота сухими.
Воронов является воспитанником ДЮСШ «Металлист». Ранее сообщалось, что игрок может сменить гражданство.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга
Сборная Украины заняла третье место на турнире Neom Beach Soccer Cup 2024