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Бразилия
25 ноября 2024, 15:39 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:55
906
0

Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии

Максим Воронов помог «Атлетико Паранаэнсе» выйти в финал турнира

25 ноября 2024, 15:39 | Обновлено 25 ноября 2024, 15:55
906
0
Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии
Максим Воронов

Украинский вратарь Максим Воронов выиграл первый трофей в Бразилии вместе с «Атлетико Паранаэнсе» U-20.

Команда Воронова победила в финале престижного юношеского турнира Copa Sul Sub-20 – обыграли «Марсилио Диас» по сумме двух матчей (4:1 и 0:0).

Украинец не играл в финальных матчах, однако защищал ворота на турнире в пяти матчах (включая четвертьфинал и полуфинал). В трех из пяти поединках Максим сохранил ворота сухими.

Воронов является воспитанником ДЮСШ «Металлист». Ранее сообщалось, что игрок может сменить гражданство.

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Атлетико Паранаэнсе
Микола Титюк Источник
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