Украинский вратарь выиграл первый трофей в Бразилии

Украинский вратарь Максим Воронов выиграл первый трофей в Бразилии вместе с «Атлетико Паранаэнсе» U-20.

Команда Воронова победила в финале престижного юношеского турнира Copa Sul Sub-20 – обыграли «Марсилио Диас» по сумме двух матчей (4:1 и 0:0).

Украинец не играл в финальных матчах, однако защищал ворота на турнире в пяти матчах (включая четвертьфинал и полуфинал). В трех из пяти поединках Максим сохранил ворота сухими.

Воронов является воспитанником ДЮСШ «Металлист». Ранее сообщалось, что игрок может сменить гражданство.