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Бразилия
17 октября 2024, 12:48 | Обновлено 17 октября 2024, 13:44
1754
0

Бразилия хочет натурализовать украинского футболиста. Что думает игрок?

Максим Воронов получил предложение сменить украинское гражданство

17 октября 2024, 12:48 | Обновлено 17 октября 2024, 13:44
1754
0
Бразилия хочет натурализовать украинского футболиста. Что думает игрок?
Instagram. Максим Воронов

Украинский 18-летний вратарь бразильского «Атлетико» Паранаэнсе Максим Воронов рассказал, что ему предлагали сменить спортивное гражданство.

– В украинских СМИ появилась информация о том, что клуб «Атлетико» Паранаэнсе предлагает вам рассмотреть возможность принятия бразильского гражданства. Это действительно так?

– Были такие разговоры, со мной по этому поводу общался директор клуба. Но мне для этого надо больше времени прожить в Бразилии, еще полтора или два года. Я здесь уже третий год, но этого недостаточно.

– Это с перспективой в будущем заиграть вас за сборную Бразилии?

– Я пока не углублялся в вопрос со сменой гражданства, разговоры и разговоры. Я, конечно, мечтаю играть за Украину!

– А если в ближайшие два года вас не вызовут в сборную Украины, то, возможно, и согласитесь принять гражданство Бразилии?

– Думаю, да. Я не хотел бы менять гражданство, я же украинец, хотел бы играть за нашу сборную. Но если меня не будут вызывать, то я хотел бы поиграть на международном уровне.

– То есть, вызова в сборную Украины таки ждете?

– Конечно. В следующем году здесь рядом, в Чили, будет проходить чемпионат мира среди юношеских сборных. На турнир попали и Украина, и Бразилия. Конечно, я хотел бы поехать на этот турнир именно в составе сборной Украины!

– Действует ли в Бразилии лимит на легионеров? Возможно, предложение клуба о смене гражданства связано именно с этим?

– Этого я не знаю. В нашем клубе много легионеров – из Аргентины, Уругвая, Парагвая. Но о каком-то конкретном лимите я не знаю.

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Атлетико Паранаэнсе натурализация смена гражданства
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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