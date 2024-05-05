ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Максим Воронов отличился первым голом за «Атлетико Паранаэнсе»
17-летний украинский вратарь бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Максим Воронов сыграл матч за молодежную команду против сверстников из клуба «Парана СТС»
Украинскому игроку удалось забить один из голов в этом матче. Воронов попытался начать атаку своей команды, но нанес настолько сильный удар, что мяч долетел до ворот соперника и попал точно в цель. Матч завершился победой «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:2.
Воронов является воспитанником харьковского «Металлиста» и пополнил ряды «Атлетико Паранаэнсе» в мае прошлого года.
Ранее Воронов рассказал о бывших футболистах «Шахтера»: Фернандиньо и Марлосе.
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
GOL DE GOLEIRO! 😱— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 4, 2024
O jogo tava 2x2 com o PSTC pelo Paranaense Sub-20. O goleiro ucraniano Maksym foi dar o chutão e rolou isso aí...
🎥 https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico #PiazadaDoCaju pic.twitter.com/hVNuUEEQbl
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