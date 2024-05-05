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  4. ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Бразилия
05 мая 2024, 00:13 |
1079
0

ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле

Максим Воронов отличился первым голом за «Атлетико Паранаэнсе»

05 мая 2024, 00:13 |
1079
0
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Instagram. Максим Воронов

17-летний украинский вратарь бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Максим Воронов сыграл матч за молодежную команду против сверстников из клуба «Парана СТС»

Украинскому игроку удалось забить один из голов в этом матче. Воронов попытался начать атаку своей команды, но нанес настолько сильный удар, что мяч долетел до ворот соперника и попал точно в цель. Матч завершился победой «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:2.

Воронов является воспитанником харьковского «Металлиста» и пополнил ряды «Атлетико Паранаэнсе» в мае прошлого года.

Ранее Воронов рассказал о бывших футболистах «Шахтера»: Фернандиньо и Марлосе.

ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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