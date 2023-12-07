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  4. Максим ВОРОНОВ: «Фернандиньо и Марлос спрашивают о войне в Украине»
Бразилия
07 декабря 2023, 12:19 |
529
0

Максим ВОРОНОВ: «Фернандиньо и Марлос спрашивают о войне в Украине»

Украинский игрок «Атлетико Паранаэнсе» рассказал о бывших футболистах «Шахтера»

07 декабря 2023, 12:19 |
529
0
Максим ВОРОНОВ: «Фернандиньо и Марлос спрашивают о войне в Украине»
Instagram. Марлос и Максим Воронов

Украинский вратарь бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Максим Воронов рассказал о бывших футболистах «Шахтера»: Фернандиньо и Марлосе.

– Расскажите об экс-хавбеке «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо, который играет за «Атлетико Паранаэнсе». Он в хорошей форме находится?

– Он в полном порядке. Человек играл в «Манчестер Сити», это звезда мирового уровня. Общались с ним, он спрашивал меня о семье, об Украине, «Металлисте». У Фернандиньо здесь в академии играет его сын, который родился в Донецке. Он в команде U-13.

– В интернете появилось ваше совместное фото с Марлосом, который играл за «Металлист«, «Шахтер» и сборную Украины. Общаетесь с ним?

– Марлос пригласил меня посмотреть вместе игру основной команды «Атлетико Паранаэнсе». Он также интересуется тем, как моя семья, какие новости об Украине. Он уже не играет за основную команду «Атлетико», но официально пока не объявлял о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что Марлос не намерен завершать карьеру.

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Атлетико Паранаэнсе Фернандиньо Марлос чемпионат Бразилии по футболу российско-украинская война
Источник Украинский футбол
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