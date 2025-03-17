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  4. Известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса. Это идеальный форвард
Испания
17 марта 2025, 10:12 |
1220
0

Известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса. Это идеальный форвард

Хулиан Альварес привлекает внимание «сливочных»

17 марта 2025, 10:12 |
1220
0
Известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса. Это идеальный форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание «Реала», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 25-летний футболист станет главной целью команды в случае трансфера Винисиуса в Саудовскую Аравию. «Сливочные» следят за Хулианом еще с момента его игры в чемпионате Аргентины, но в итоге он перебрался в «Манчестер Сити».

В «Реале» считают Альвареса идеальным нападающим для команды.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира может перебраться в Англию.

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Хулиан Альварес Винисиус Жуниор Атлетико Мадрид Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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