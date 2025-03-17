Испания17 марта 2025, 10:12 |
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Известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса. Это идеальный форвард
Хулиан Альварес привлекает внимание «сливочных»
17 марта 2025, 10:12 |
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Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание «Реала», сообщает El Gol Digital.
По информации источника, 25-летний футболист станет главной целью команды в случае трансфера Винисиуса в Саудовскую Аравию. «Сливочные» следят за Хулианом еще с момента его игры в чемпионате Аргентины, но в итоге он перебрался в «Манчестер Сити».
В «Реале» считают Альвареса идеальным нападающим для команды.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира может перебраться в Англию.
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