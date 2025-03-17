Известно, кого подпишет Реал вместо Винисиуса. Это идеальный форвард

Аргентинский форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес привлекает внимание «Реала», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, 25-летний футболист станет главной целью команды в случае трансфера Винисиуса в Саудовскую Аравию. «Сливочные» следят за Хулианом еще с момента его игры в чемпионате Аргентины, но в итоге он перебрался в «Манчестер Сити».

В «Реале» считают Альвареса идеальным нападающим для команды.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших игроков мира может перебраться в Англию.