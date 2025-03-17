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Испания
17 марта 2025, 09:57 |
1143
2

Один из лучших игроков мира может перебраться в Англию. Все дело в Мбаппе

Родриго Гоес привлекает внимание «Ливерпуля»

17 марта 2025, 09:57 |
1143
2
Один из лучших игроков мира может перебраться в Англию. Все дело в Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, в Англии 23-летнего футболиста рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом этого года. Сам Родриго может покинуть клуб в случае выгодного предложения в размере от 100 миллионов евро.

Бразилец стал получать меньше игрового времени после прихода Килиана Мбаппе, что снизило значимость его роли в команде. Но окончательное решение все равно остается за Родриго.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли неожиданный вариант замены ван Дейка.

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Родриго Гоес Килиан Мбаппе Ливерпуль Реал Мадрид Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Непоганий варіант, як на мене. І для Родріго, і для Ліверпуля.
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+1
DaVinci
Родріго зараз єдиний нормальний варіант який зможе повноцінно замінити Салаха. Але чи захоче він іти з Реала...
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0
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