Один из лучших игроков мира может перебраться в Англию. Все дело в Мбаппе
Родриго Гоес привлекает внимание «Ливерпуля»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.
По информации источника, в Англии 23-летнего футболиста рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом этого года. Сам Родриго может покинуть клуб в случае выгодного предложения в размере от 100 миллионов евро.
Бразилец стал получать меньше игрового времени после прихода Килиана Мбаппе, что снизило значимость его роли в команде. Но окончательное решение все равно остается за Родриго.
Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли неожиданный вариант замены ван Дейка.
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