Один из лучших игроков мира может перебраться в Англию. Все дело в Мбаппе

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает El Nacional.

По информации источника, в Англии 23-летнего футболиста рассматривают как замену Мохамеду Салаху, контракт которого истекает летом этого года. Сам Родриго может покинуть клуб в случае выгодного предложения в размере от 100 миллионов евро.

Бразилец стал получать меньше игрового времени после прихода Килиана Мбаппе, что снизило значимость его роли в команде. Но окончательное решение все равно остается за Родриго.

Ранее сообщалось о том, что в «Ливерпуле» нашли неожиданный вариант замены ван Дейка.