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Англия
18 марта 2025, 21:47 |
285
0

Непростой выбор. Ливерпуль и Челси нацелились на защитника Борнмута

Милош Керкез планирует встретиться с агентом и обсудить свое будущее

18 марта 2025, 21:47 |
285
0
Непростой выбор. Ливерпуль и Челси нацелились на защитника Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Защитник «Борнмута» Милош Керкез является одним из самых востребованных футболистов в Английской Премьер-лиге. Ожидается, что во время летнего трансферного окна на игрока будут претендовать несколько грандов.

Руководство «Борнмута» и главный тренер Андони Ираола стремятся предотвратить массовый уход футболистов после этого сезона, но ожидается, что Керкез переберется в один из английских грандов.

Главными претендентами на подписания левого защитника являются «Ливерпуль» и «Челси». Керкез планирует встретиться со своими агентами, чтобы обсудить следующий шаг. Милош склоняется к переходу в состав «мерсисайдцев», однако не хочет спешить с окончательным решением.

В текущем сезоне 21-летний венгр провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт Керкеза с «Борнмутом» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость составляет 35 млн евро.

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Борнмут Челси Ливерпуль Милош Керкез трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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