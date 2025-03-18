Непростой выбор. Ливерпуль и Челси нацелились на защитника Борнмута

Защитник «Борнмута» Милош Керкез является одним из самых востребованных футболистов в Английской Премьер-лиге. Ожидается, что во время летнего трансферного окна на игрока будут претендовать несколько грандов.

Руководство «Борнмута» и главный тренер Андони Ираола стремятся предотвратить массовый уход футболистов после этого сезона, но ожидается, что Керкез переберется в один из английских грандов.

Главными претендентами на подписания левого защитника являются «Ливерпуль» и «Челси». Керкез планирует встретиться со своими агентами, чтобы обсудить следующий шаг. Милош склоняется к переходу в состав «мерсисайдцев», однако не хочет спешить с окончательным решением.

В текущем сезоне 21-летний венгр провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Контракт Керкеза с «Борнмутом» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость составляет 35 млн евро.