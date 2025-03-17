Верес весной выиграл 3 матча из 4-х, разбив Полесье. В чем секрет успеха?

После возобновления регулярной части сезона в украинской Премьер-лиге ровенский «Верес» является одной из немногих команд турнира, за результатами и игрой которой действительно интересно следить в формате от матча к матчу. Подопечные Олега Шандрука в четырех поединках в рамках чемпионата в текущем году добыли три победы, причем забили в этих играх в ворота соперников суммарно аж десять мячей, пять из которых оказались за спиной голкипера «Полесья» Евгения Волынца в недавнем «волчьем дерби», завершившимся сенсационным оглушительным фиаско гостей из Житомира – 1:5.

Помимо «Полесья» после зимней паузы «Верес» разобрался в рамках УПЛ с «Кривбассом» (3:0) и «Колосом» (2:1), хотя последняя победа далась ровенчанам очень непросто и была добыта при помощи отнюдь не такого уж и однозначного пенальти в компенсированное время. Впрочем, разбор судейских решений оставим на совести компетентных органов, а взамен констатируем – «Верес» в настоящий момент действительно очень и очень неплох. Можно даже смело утверждать, что ровенские «волки» весьма успешны в весенней части сезона.

Этот оценочный тезис автора полностью подтверждают слова президента «Вереса» Ивана Надеина, который недавно заявил в интервью, что последними результатами команда буквально «загоняет клуб в долги», имея в виду необходимость выплаты футболистам оговоренных ранее премиальных за победы.

Весеннее выступление «Вереса» было бы и вовсе феноменальным, если бы не неожиданное фиаско в 20-м туре на выезде против «Левого Берега». Казалось бы, набравшая ход команда Шандрука не должна испытать существенных проблем против «аистов», удел которых ныне – это борьба за сохранение прописки в элитарном дивизионе, но… По факту случился конфуз: «Верес» проиграл, причем со счетом 0:2, и после этого в СМИ о ровенчанах начали говорить приблизительно в таком же ракурсе, как о герое сказки Ханса Кристиана Андерсена «Новое платье короля».

Но в 21-м туре «Верес» разбил «Полесье», и о команде Шандрука опять можно услышать только хорошее.

Так в чем же секрет успехов «Вереса»?

Главный тренер ровенчан Олег Шандрук объясняет все правильным настроем, отмечая, что когда в этом аспекте случаются сбои (а свою команду специалист прямо называет пока не слишком-то и стабильной), то и с результатами выходят проблемы.

«Что касается настроя – тут все очень просто. У нас были невыразительные матчи в этом чемпионате. Против «Левого Берега» – в том числе. Мы всегда говорим, что такие игры могут быть, потому что мы еще не настолько стабильная команда. Поэтому, самое важное – как мы реагируем на эти невыразительные матчи, как проводим следующие встречи. Сегодня [в игре с «Полесьем»] команда хорошо отреагировала. Хорошая победа во всех аспектах», – заявил Шандрук.

На самом деле, регулярно просматривая и анализируя матчи «Вереса» при Шандруке не покидает впечатление, что эта команда научилась хорошо себя показывать при игре «вторым номером». Когда соперник забирает мяч, оставляя «волков» в статусе коллектива, делающего ставку на контригру, у подопечных Шандрука получается реализовывать себя значительно лучше и качественнее, нежели в ситуациях, когда приходится самим вести игру и обеспечивать результат.

Давайте просто обратимся к цифрам за последний год. С 17 марта 2024-го и по настоящий момент «Верес» провел 36 официальных поединков. Лишь в 5 из них показатель владения мячом у «волков» был равен или превышал 50%. И результаты этих конкретных поединков вас сейчас удивят: ровенчане добыли только одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Более того, эти самые единственные три очка, о которых идет речь, «Вересом» были добыты в матче против «Миная» – одного из главных аутсайдеров минувшего розыгрыша УПЛ, который слишком поздно «взялся за голову» и в результате так и не сумел сохранить прописку в элите.

Неудивительно, что в этот список «затесался» и недавний матч «Вереса» против «Левого Берега», который был проигран, хотя ровенчане имели значительное доминирование во владении мячом над соперником. И здесь Шандрук абсолютно прав, только вот понятие «настрой», о котором ведет речь наставник «волков», вероятно, стоит все же заменить на «менталитет» и «соответствие». Футболисты нынешнего «Вереса» пока попросту не способны успешно действовать с позиции силы, им куда проще оставаться в статусе такого себе андердога, когда ответственность за результат меньшая, а соперник позволяет действовать на контратаках, оголяя свои тылы.

Также давайте подчеркнем, что 13 матчей из 31 за последний год, в которых «Верес» контролировал мяч меньше, чем соперник, ровенчанам удалось выиграть. А еще в этих играх «волки» 9 раз свели противостояния к ничьей, сумев набрать очки, в том числе, против куда более сильных в кадровом плане оппонентов как «Шахтер» (1:1) и дважды «Александрия» (2:2 и 1:1).

Проведя нехитрый расчет, можно отметить, что только в 20% случаев, когда «Верес» контролировал мяч больше соперника в поединках за последний год, ровенчанам удавалось выигрывать. В то же время, когда команда Шандрука действовала «вторым номером», ей везло выигрывать в 42% случаев, то есть вдвое чаще!

Эта нехитрая математика и банальная статистическая наблюдательность, которые напрямую коррелируются с первичным анализом при просмотре поединков «Вереса» с Шандруком во главе, доказывают одно – главная причина успеха нынешней команды из Ровно заключается в том, что она научилась максимально использовать свои сильные стороны, заключающиеся в игре «вторым номером».

Несмотря на то, что сейчас «Верес» находится в середине турнирной таблицы, а некоторые эксперты уже заговорили о возможности ровенчан всерьез побороться за место в еврокубковой зоне (хотя сам Шандрук абсолютно объективно и правильно считает, что его команда к этому пока не готова), «волки» являются вторыми с конца среди всех участников лиги по удельному показателю выполненных передач в пересчете на 90 минут. Меньше пасов за одну игру в УПЛ-2024/25, нежели «Верес» (263,12), делают только футболисты «Левого Берега» (246,21), которые также стараются брать свое отнюдь не «тики-такой» и «вкусным футболом», а дисциплиной, характером, борьбой и прямолинейностью. Возможно, поэтому именно в битвах с «аистами» у «Вереса» и нашла коса на камень, так как подопечные Шандрука проиграли представителю столичного региона оба противостояния в сезоне (1:3, 0:2).

Помимо этого, стоит отмечать, что нынешний «Верес» – статистически одна из худших команд сезона в УПЛ по таким показателям как умные передачи (0,66 в среднем за 90 минут; третье место с конца в лиге), передачи в финальную треть (39,28 в среднем за 90 минут; третье место с конца в лиге), рывки с продвижением (6,97 в среднем за 90 минут; второе место с конца в лиге) и пасы с продвижением (56,81 в среднем за 90 минут; последнее место в лиге).

Объективно говоря, текущему составу «Вереса» не хватает качеств для того, чтобы играть в более проактивный, динамичный и яркий футбол, и при этом – добиваться положительных результатов. Даже по такому факультативному показателю как обводки «Верес» прямо сейчас – последняя команда лиги (13,5 в среднем за 90 минут, хуже чем у «Ингульца» – 13,93 и «Левого Берега» – 14,29), и на фоне определенных проблем с бразильцем Луаном Кампосом эта ситуация вряд ли в ближайшее время кардинально улучшится.

И главная сильная сторона, которую продемонстрировал в тренерской работе в «Вересе» Олег Шандрук – это быстрое понимание того, с каким «материалом» ему доверено работать. Осознав слабые стороны «волков», тренерский штаб, очевидно, намерено старается всячески избегать ситуаций, когда бы они выходили на первый план. Еще в конце декабря 2024-го, подводя итоги года и этого периода своей работы в «Вересе», Шандрук заявил: «Мы очень зависим от результатов». А уже после недавней победы над «Колосом» в чемпионате (2:1) наставник «Вереса» заявил следующее: «Терпение и тактическая дисциплина в фазе обороны – были ключевыми. Мы дотерпели и вырвали эту чрезвычайно важную победу».

Очевидно, последняя фраза является более чем справедливой для большинства последних поединков «Вереса» в чемпионате, даже для феерической по счету победы над «Полесьем». Ведь тогда, несмотря на счет 5:1, именно житомиряне больше владели мячом (62% на 38%) и чаще били по воротам (20:10), однако их преимущество по ударам в створ уже выглядело не столь значительным (10:7), а вот борьбу за мяч гости и вовсе проиграли (45,1% против 49,4%).

И пускай в футболе зачастую номинально более сильные команды все-таки обыгрывают более слабые, однако поговорку о том, что «порядок бьет класс» также не стоит сбрасывать со счетов. И нынешний «Верес» в УПЛ является наглядным доказательством того, что она работает!