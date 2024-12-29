Олег ШАНДРУК: «Мы очень зависим от результатов»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился впечатлениями от первого круга чемпионата и рассказал о планах на вторую часть сезона.

«Для нас этот год был безусловно напряженным и нервным. Мы очень зависим от результатов, поэтому я рад, что нам удалось выполнить главную задачу – остаться в УПЛ. Сейчас мы строим новую команду и надеемся, что движемся в правильном направлении.

По моему мнению, в этом году было больше позитива. Команда постепенно находила свое понимание игры, что вселяет оптимизм и веру в будущее. Больше всего запомнились весенние победы над «Минаем» и «Оболонью», а также нервные переходные матчи с «Эпицентром». В этом сезоне хотел бы отметить все домашние матчи – атмосфера на родном стадионе всегда особенная.

Сейчас у нас достаточно конкурентный коллектив. Планируем усилить линию защиты этой зимой, хотя насколько это удастся – увидим. Мы также открыты к предложениям по нашим игрокам. Отдельно хочу отметить молодежь. Например, Ростислав Баран заслуживает большего внимания, хотя конкуренция в команде очень высокая. Мы надеемся, что молодые футболисты будут прогрессировать, и готовы им в этом помогать.

Команда сейчас в отпуске, а 9 января соберемся в Ровно. После медосмотра начнем беговую работу, а с 16 января отправимся в Турцию на тренировочный сбор, который продлится почти месяц. Планируем провести до десяти контрольных матчей, и уже есть часть спарринг-партнеров.

Что касается весенней части сезона, то главная задача – радовать болельщиков качественной игрой и способствовать прогрессу наших футболистов. Мы не можем обещать побед, но точно обещаем, что наша игра не оставит никого равнодушным», – рассказал Олег Шандрук.