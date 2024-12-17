ОФИЦИАЛЬНО. Олег Шандрук – главный тренер ровенского Вереса

Члены наблюдательного совета народного клуба «Верес» решили убрать приставку «и.о.» с должностей Олега Шандрука и Юрия Габовды.

Соответствующее решение было принято на заседании 17 декабря. Олег Шандрук официально занимал должность исполняющего обязанности главного тренера первой команды. Юрий Габовда работал на должности исполняющего обязанности спортивного директора клуба.

Теперь Олег Шандрук – главный тренер ровенского «Вереса». Юрий Габовда – спортивный директор народного клуба.

«Работа и результаты продемонстрировали, что мы сделали правильный выбор. Они выросли как профессионалы за этот год. Мы видим прогресс команды и клуба. Мы впервые победили «Колос» и «Рух», впервые за долгое время обыграли «Зарю», второй раз подряд отобрали очки у «Шахтера».

В ноябре Олег Шандрук стал тренером месяца в УПЛ. Это показатель работы», – сказал на заседании наблюдательного совета президент народного клуба «Верес» Иван Надеин.