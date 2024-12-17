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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Олег Шандрук – главный тренер ровенского Вереса
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 13:39 |
650
3

ОФИЦИАЛЬНО. Олег Шандрук – главный тренер ровенского Вереса

Соответствующее решение было принято на заседании наблюдательного совета

17 декабря 2024, 13:39 |
650
3
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Шандрук – главный тренер ровенского Вереса
НК Верес. Олег Шандрук

Члены наблюдательного совета народного клуба «Верес» решили убрать приставку «и.о.» с должностей Олега Шандрука и Юрия Габовды.

Соответствующее решение было принято на заседании 17 декабря. Олег Шандрук официально занимал должность исполняющего обязанности главного тренера первой команды. Юрий Габовда работал на должности исполняющего обязанности спортивного директора клуба.

Теперь Олег Шандрук – главный тренер ровенского «Вереса». Юрий Габовда – спортивный директор народного клуба.

«Работа и результаты продемонстрировали, что мы сделали правильный выбор. Они выросли как профессионалы за этот год. Мы видим прогресс команды и клуба. Мы впервые победили «Колос» и «Рух», впервые за долгое время обыграли «Зарю», второй раз подряд отобрали очки у «Шахтера».

В ноябре Олег Шандрук стал тренером месяца в УПЛ. Это показатель работы», – сказал на заседании наблюдательного совета президент народного клуба «Верес» Иван Надеин.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Иван Надеин Олег Шандрук Юрий Габовда назначение тренера
Микола Титюк Источник: ФК Верес
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Комментарии 3
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Gargantua81
да, угадали с тренером.
очень толково и системно работает.
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+3
Demid R
Это напоминает ситуацию некоторых пар..Когда жили 20 лет ,детей совместных вырастили и наконец то вступили в брак...Правда иногда после этого в скором времени отношения ухудшаются и развод
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+1
serhiy
Заслужили !
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0
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