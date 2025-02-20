Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Лидер Вереса не хотел возвращаться в Украину, клуб его заставил
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 12:42
727
1

Источник: Лидер Вереса не хотел возвращаться в Украину, клуб его заставил

Луан Кампос не хочет играть за «волков»

20 февраля 2025, 12:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 12:42
727
1
Источник: Лидер Вереса не хотел возвращаться в Украину, клуб его заставил
НК Верес. Луан Кампос

Ровенский «Верес» может потерять одного из своих лидеров. Бразильский легионер «волков» Луан заявил о желании вернуться в Бразилию.

По информации источника, вингер саботировал самостоятельную зимнюю подготовку. В разговоре с президентом «Вереса» Иваном Надеиным он убеждал, что не собирается покидать клуб, но потом на него вышли агенты из Бразилии.

Сообщается, что Луан в ультимативной форме заявлял, что не хочет продолжать выступать в УПЛ. Футболиста заставили вернуться в Украину вместе с командой.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

По теме:
«Не получил ни одной зарплаты». Украинский защитник – о долгах в клубе УПЛ
Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
Усилились игроками УПЛ. Любительский клуб планирует играть во Второй лиге
Луан Кампос Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20 февраля 2025, 07:35 1
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»

Турки против возвращения 15-раундовых поединков

Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 10:32 0
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити

Килиан хочет сыграть против мадридского «Атлетико»

Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19.02.2025, 17:29
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Футбол | 20.02.2025, 09:51
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Васко да Гама сделал Шахтеру предложение по аренде игрока с опцией выкупа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Скачать с этого папуаса неустойку и пинком под зад в его страну обезьян!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
18.02.2025, 15:42 2
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем