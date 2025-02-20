Источник: Лидер Вереса не хотел возвращаться в Украину, клуб его заставил

Ровенский «Верес» может потерять одного из своих лидеров. Бразильский легионер «волков» Луан заявил о желании вернуться в Бразилию.

По информации источника, вингер саботировал самостоятельную зимнюю подготовку. В разговоре с президентом «Вереса» Иваном Надеиным он убеждал, что не собирается покидать клуб, но потом на него вышли агенты из Бразилии.

Сообщается, что Луан в ультимативной форме заявлял, что не хочет продолжать выступать в УПЛ. Футболиста заставили вернуться в Украину вместе с командой.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.