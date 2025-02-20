Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья

Паблик franesports, специализирующийся на новостях из мира конголезского спорта, подтвердил информацию о том, что опальный 22-летний левый вингер Бени Макуана возвращается в Украину и будет работать с дублем «Полесья».

Отмечается, что такое соглашение было достигнуто сторонами после нескольких месяцев напряженности, вызванной внутренними разногласиями и желанием игрока покинуть команду.

При этом, Макуана, как предполагается, задержится в дубле «Полесья» только до того момента, когда ему удастся восстановить спортивную форму и игровые кондиции, после чего должен будет вернуться в первую команду «волков».

Ранее Макуана, вокруг которого происходило уже несколько скандальных или резонансных ситуаций в период его пребывания в украинском футболе, обвинял «Полесье» в том, что руководство этого клуба подвергало его «психологическому насилию».