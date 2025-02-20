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  4. Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 10:30 |
465
0

Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья

Предполагается, что африканец вернется в первую команду, как только вернет физические кондиции

20 февраля 2025, 10:30 |
465
0
Стало известно, как надолго опальный Макуана задержится в дубле Полесья
x.com. Бени Макуана

Паблик franesports, специализирующийся на новостях из мира конголезского спорта, подтвердил информацию о том, что опальный 22-летний левый вингер Бени Макуана возвращается в Украину и будет работать с дублем «Полесья».

Отмечается, что такое соглашение было достигнуто сторонами после нескольких месяцев напряженности, вызванной внутренними разногласиями и желанием игрока покинуть команду.

При этом, Макуана, как предполагается, задержится в дубле «Полесья» только до того момента, когда ему удастся восстановить спортивную форму и игровые кондиции, после чего должен будет вернуться в первую команду «волков».

Ранее Макуана, вокруг которого происходило уже несколько скандальных или резонансных ситуаций в период его пребывания в украинском футболе, обвинял «Полесье» в том, что руководство этого клуба подвергало его «психологическому насилию».

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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