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  4. Топ-клуб УПЛ принял сенсационное решение по скандальному легионеру
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 14:51 |
1136
0

Топ-клуб УПЛ принял сенсационное решение по скандальному легионеру

Бени Макуана вернулся в расположение «Полесья»

16 февраля 2025, 14:51 |
1136
0
Топ-клуб УПЛ принял сенсационное решение по скандальному легионеру
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер Бени Макуана вернется в расположение житомирского «Полесья», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время 22-летний футболист будет тренироваться со второй командой клуба, которая выступает во Второй лиге Украины.

Напомним, имя Бени Макуана в первой части сезона фигурировало в куче скандальных новостей. Игрока неоднократно переводили в дубль, а вишенкой на этом торте стала история с паспортом, который у Макуана забрал и не отдавал уже бывший вице-президент «Полесья» Владимир Тесля.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье-2 Житомир Вторая лига Украины ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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