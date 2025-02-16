Топ-клуб УПЛ принял сенсационное решение по скандальному легионеру

Конголезский вингер Бени Макуана вернется в расположение житомирского «Полесья», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время 22-летний футболист будет тренироваться со второй командой клуба, которая выступает во Второй лиге Украины.

Напомним, имя Бени Макуана в первой части сезона фигурировало в куче скандальных новостей. Игрока неоднократно переводили в дубль, а вишенкой на этом торте стала история с паспортом, который у Макуана забрал и не отдавал уже бывший вице-президент «Полесья» Владимир Тесля.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.