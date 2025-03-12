Президент Вереса:«Премиальные такие, что уже загоняют клуб в долги»

Президент Вереса Иван Надеин после победы команды со счетом 5:1 в матче чемпионата Украины над Полесьем рассказал о системе премиальных в команде.

«Двойных премиальных у нас нет со Второй лиги, мы эту практику убрали. Все стандартно в этом плане. Правда, в последнее время результаты команды такие, что немного загоняют клуб в долги, но ничего страшного».

«Команда знает, что все, что мы обещали, все будет выплачено. Надеюсь, этот сезон для игроков будет лучшим в истории. Они знают, что есть премия после победы», – сказал Надеин.

Команда в УПЛ идет на 8-й позиции, а также вышла в 1/4 финала Кубка Украины.