Наставник клуба УПЛ: «Я вырос на играх Динамо, но был в структуре Шахтера»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал команду, за которую всегда болеет. Специалист заявил, что вырос на матчах киевского «Динамо».

«Сборная Украины. Я вырос на играх киевского Динамо, но был в структуре Шахтера, поэтому не могу отдать предпочтение той или иной команде. А вот национальная сборная – оптимальный выбор, за нее болею всегда», – сказал Шандрук.

Сейчас Олег Шандрук возглавляет ровенский «Верес».«Волки» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций.20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.