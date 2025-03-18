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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 09:56 |
743
0

Наставник клуба УПЛ: «Я вырос на играх Динамо, но был в структуре Шахтера»

Олег Шандрук назвал команду, которую всегда поддерживает

18 марта 2025, 09:56 |
743
0
Наставник клуба УПЛ: «Я вырос на играх Динамо, но был в структуре Шахтера»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал команду, за которую всегда болеет. Специалист заявил, что вырос на матчах киевского «Динамо».

«Сборная Украины. Я вырос на играх киевского Динамо, но был в структуре Шахтера, поэтому не могу отдать предпочтение той или иной команде. А вот национальная сборная – оптимальный выбор, за нее болею всегда», – сказал Шандрук.

Сейчас Олег Шандрук возглавляет ровенский «Верес».«Волки» находятся на восьмой строчке турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций.20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Олег Шандрук Верес Ровно Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник
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