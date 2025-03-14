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  4. 6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля
Англия
14 марта 2025, 16:25 |
477
2

6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля

Мохамед Салах провел результативный отрезок

14 марта 2025, 16:25 |
477
2
6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком Английской Премьер-лиги в феврале.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В прошлом месяце Салах сыграл шесть матчей и забил шесть мячей. Также на счету египетского игрока 4 голевые передачи.

Мохамед Салах опередил в голосовании Бету, Матету, Собослаи и Спенса.

Это уже седьмая награда для Салаха в карьере за «Ливерпуль»

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Александр Сильченко Источник: Premier League
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Комментарии 2
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Tea with milk
Пик творчества в этом сезоне.
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Mark4854590
6 голів та 4 асисти важко чимось перекрити
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+1
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