6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля

32-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком Английской Премьер-лиги в феврале.

Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В прошлом месяце Салах сыграл шесть матчей и забил шесть мячей. Также на счету египетского игрока 4 голевые передачи.

Мохамед Салах опередил в голосовании Бету, Матету, Собослаи и Спенса.

Это уже седьмая награда для Салаха в карьере за «Ливерпуль»