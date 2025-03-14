Англия14 марта 2025, 16:25 |
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6 матчей, 6 голов. АПЛ назвала лучшего игрока февраля
Мохамед Салах провел результативный отрезок
14 марта 2025, 16:25 |
477
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32-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком Английской Премьер-лиги в феврале.
Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
В прошлом месяце Салах сыграл шесть матчей и забил шесть мячей. Также на счету египетского игрока 4 голевые передачи.
Мохамед Салах опередил в голосовании Бету, Матету, Собослаи и Спенса.
Это уже седьмая награда для Салаха в карьере за «Ливерпуль»
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