Стало известно, кто фаворит в шорт-листе новых тренеров Черноморца

В «Черноморце» может произойти смена тренера. После поражения от «Ингульца» турнирное положение одесской команды стало поводом для поиска выхода из этой ситуации.

По информации источников Sport.ua, среди возможных кандидатов на роль нового главного тренера одним из фаворитов является Юрий Калитвинцев. Этот 56-летний специалист почти за последние годы успел поработать в «Полесье», «Олимпике», «Закарпатье» и в различных сборных Украины - U-17, U-19 и в национальной.

Известно также, что в шорт-листе «Черноморца» могут быть и другие тренеры, которые рассматриваются на роль преемника Александра Бабича - Александр Хацкевич, Олег Дулуб, Владимир Шаран, Александр Рябоконь, Александр Кучер и Валерий Кривенцов.

Ранее сообщалось, что у главного тренера одесситов Александра Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в «Черноморце».