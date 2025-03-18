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Украина. Премьер лига
18 марта 2025, 11:04 |
317
0

Стало известно, кто фаворит в шорт-листе новых тренеров Черноморца

В списке есть и известные специалисты

18 марта 2025, 11:04 |
317
0
Стало известно, кто фаворит в шорт-листе новых тренеров Черноморца
УАФ. Александр Хацкевич

В «Черноморце» может произойти смена тренера. После поражения от «Ингульца» турнирное положение одесской команды стало поводом для поиска выхода из этой ситуации.

По информации источников Sport.ua, среди возможных кандидатов на роль нового главного тренера одним из фаворитов является Юрий Калитвинцев. Этот 56-летний специалист почти за последние годы успел поработать в «Полесье», «Олимпике», «Закарпатье» и в различных сборных Украины - U-17, U-19 и в национальной.

Известно также, что в шорт-листе «Черноморца» могут быть и другие тренеры, которые рассматриваются на роль преемника Александра Бабича - Александр Хацкевич, Олег Дулуб, Владимир Шаран, Александр Рябоконь, Александр Кучер и Валерий Кривенцов.

Ранее сообщалось, что у главного тренера одесситов Александра Бабича остался один матч, чтобы исправить ситуацию в «Черноморце».

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера инсайд Юрий Калитвинцев Александр Бабич отставка Александр Хацкевич Владимир Шаран Олег Дулуб Александр Рябоконь Александр Кучер Валерий Кривенцов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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