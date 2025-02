Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В 1/16 финала украинка в двух сетах переиграла Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 112) за 1 час и 25 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [4] – Елена-Габриэла Русе (Румыния) [WC] – 6:2, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Ангелина выиграла второе очное противостояние.

Ангелина прервала лузстрик из трех матчей. После полуфинала в Брисбене украинка проигрывала в стартовых поединках на Australian Open 2025 и Линце. В новом сезоне на счету Калининой 8 матчей, 5 побед и 3 поражения.

Во 2-м раунде соревнований в Румынии Калинина сыграет против Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67).

Ранее турнир в Клуж-Напоке покинула Дарья Снигур, которая уступила в 1-м круге Кэролайн Доулхайд.

Two-time Transylvania Open quarterfinalist Anhelina Kalinina feels right at home in Cluj!



She secures a solid win over Gabriela Ruse in the evening session’s first match ✌🏻#TO2025 🧛🏻‍♀️ pic.twitter.com/REJunbvZtJ